Centenario doble: Gemelos de Minnesota celebran 100 años, revelan secreto para longevidad

En Minnesota, dos gemelos de nombres Stella Strinmoen y Floyd Strinmoen celebraron el haber cumplido 100 años.

Su festejo histórico fue al lado de familiares y amigos, con los cuales compartieron una carpeta de los hitos e historia genealógica de su familia.

HAPPY BIRTHDAY to Stella Strinmoen Egland and Floyd Strinmoen. This pair of twins just celebrated their 100th birthday! https://t.co/1Av7Ww5Oc1 pic.twitter.com/Mrj0PG9srI — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 30, 2025

Su secreto para ser tan longevos

El "secreto" compartido por Stella y Floyd es un consejo común entre los centenarios que resalta la importancia de distintos hábitos que debes llevar para llegar a una edad avanzada.

Actividad Física: El ejercicio es crucial para la salud del corazón y la movilidad en la vejez.

Actividad Mental/Propósito: El hecho de "seguir trabajando" (o mantenerse ocupado con un propósito, ya sea en un empleo o pasatiempos) es un factor importante para la salud cognitiva.

Stella Strinmoen Egland and Floyd Strinmoen, a pair of fraternal twins, celebrated their 100th birthday on Wednesday, October 29th. Throughout the years, they've celebrated countless milestones. Check out the full story here: https://t.co/6T9nvOpXl8 pic.twitter.com/5KYurtZi5Y — News 8 Now (@news8news) October 30, 2025

¿Son los gemelos más longevos?

El récord Guinness para los gemelos más longevos de la historia lo tienen las hermanas japonesas Umeno Sumiyama y Koume Kodama.

Fueron reconocidas en septiembre de 2021, al alcanzar los 107 años y 300 días de edad, superando el récord anterior.

Este récord aplica a las gemelas idénticas (monocigóticas) y son el ejemplo más longevo de cualquier par de gemelos hasta ahora.

Durante la mayor parte de su vida adulta, vivieron separadas por unos 300 kilómetros, reuniéndose solo en ocasiones familiares.

Otros casos

Paulus y Pieter Langerock (Bélgica): Fueron los gemelos varones vivos más ancianos del mundo antes de su fallecimiento, llegando a cumplir 103 años.

Glen y Dale Moyer (EU): Tenían el récord de los gemelos más longevos hasta que fue superado por las hermanas japonesas, habiendo vivido hasta los 105 años.

Kin Narita y Gin Kanie (Japón): Antes de que las gemelas Sumiyama y Kodama batieran el récord en 2021, Kin y Gin fueron las gemelas más famosas y longevas del mundo con al alcanzar los 107 años y 175 días.

Born on Aug. 1, 1892, Kinsan Ginsan were famous Japanese twins known for their long lifespans.



Kin Narita died in 2000 at age 107 and Gin Kanie in 2001 at 108.



They lived through the Meiji, Taisho, Showa, and Heisei eras, which means they experienced the entire 20th century. pic.twitter.com/q7CwT3bLG1 — Oliver Jia (オリバー・ジア) (@OliverJia1014) August 12, 2025

Los hermanos Strinmoen

Los hermanos Stella Strinmoen Egland y Floyd Strinmoen (mellizos o gemelos fraternos) se unen a un club de longevidad muy selecto. Aunque hay gemelos que han vivido más tiempo para ostentar el récord mundial, su logro es notable, ya que solo un pequeño porcentaje de gemelos alcanza el centenario.

La capacidad de los gemelos para vivir tanto tiempo suele atribuirse a una combinación de factores genéticos y estilos de vida compartidos (dieta, actividad y fuertes lazos sociales).