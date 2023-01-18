AMLO buscará recuperar dinero robado por Genaro García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su administración solicitará que el dinero que presuntamente se robó Genaro García Luna regrese al erario mexicano.

El mandatario explicó que no importa la cantidad que haya sido, que se calcula son entre 200 y 600 millones de dólares, pero los recursos que presuntamente robó Genaro García Luna tendrían que regresar a México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió al inicio del juicio del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna que comenzó este martes con la selección del jurado en un tribunal de Nueva York pic.twitter.com/OWZTblgw2h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 18, 2023

"Lo estamos planteando en general, en todos los casos, lo que es dinero de México, tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea", expresó durante la mañanera de hoy.

El Presidente pidió que se esperará el desarrollo del juicio de Genaro García Luna no solo para conocer lo robado, sino también si estuvieron involucrados otros exfuncionarios, incluso expresidentes.

"Nos nos adelantemos, se tiene que ver qué relaciones habían si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si el se quedaba con el dinero o había reparto del botín y quiénes se beneficiaban, todo eso va a salir o sin aceptarlo la autoridad tiene que presentar pruebas", dijo AMLO.

AMLO critica a defensa de Genaro García Luna

El presidente López Obrador arremetió contra la defensa legal de Genaro García Luna, ya que no quiere que se tome en cuenta la riqueza a partir de que culminó su periodo como funcionario.

"El que nada debe, nada teme, cómo es que nada más mientras fui servidor público ya los negocios que hice, que son negocios privados y la riqueza que obtuve, no tiene por qué tomarse en cuenta, me preguntaría por sentido común: ¿cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo? cualquier persona", cuesti onó AMLO.

El mandatario insistió en esperar el juicio contra Genaro García Luna que se prevé dure varias semanas.

El exsecretario de seguridad pública federal está acusado de al menos cinco delitos: tres de conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, uno por presuntamente ser parte de una organización criminal y otro por falsedad de declaraciones.

