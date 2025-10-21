Logo InklusionSitio accesible
Esto te costará visitar las zonas arqueológicas de México para 2026 con los nuevos impuestos

¡Saldrá más cara la cultura! Si planeabas visitas a zonas arqueológicas, ahora la entrada te costará más, aquí te decimos las nuevas tarifas a partir de 2026.

Aumento de impuestos en zonas arqueológicas para 2026.
Esto costará visitar Teotihuacán, Palenque y museos; aumento de 121% a extranjeros|INAH.
Escrito por: América López
Los turistas nacionales y extranjeros que deseen visitar los principales museos y zonas arqueológicas del país deberán preparar sus bolsillos, pues una serie de incrementos de impuestos y nuevas cuotas entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2026. Estos ajustes impactan directamente el consumo y el turismo, con aumentos especialmente drásticos para las personas que quieran acercarse a la cultura.

Los nuevos precios para entrar a museos y zonas arqueológicas en 2026

La estructura tarifaria más alta se aplica a los sitios más visitados y reconocidos de México. Esta categoría 1 incluye destinos icónicos como la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Templo Mayor, el Museo Nacional de Antropología, Palenque, y zonas de gran demanda como Tulum, Cobá y Calakmul.

El incremento más notable se observa en esta categoría, donde los precios de entrada quedan así:

  • Tarifa para nacionales y residentes: Sube de 95 pesos a 105 pesos (un aumento del +10.5%).
  • Tarifa para extranjeros: Se dispara de 95 pesos a 209 pesos, lo que representa un impacto del +121%

Los sitios catalogados en las categorías intermedias también registran incrementos significativos, aunque con una diferenciación de precios similar que busca un mayor ingreso del turismo foráneo.

  • La categoría 2, que incluye lugares como la Zona Arqueológica Becan o el Museo Histórico de Acapulco (Fuerte de San Diego), tendrá una tarifa para nacionales de $86 pesos (antes $79) y una tarifa para extranjeros de 156 pesos (un aumento del +97%).
  • Los museos y zonas de la categoría 3, que abarca el Museo Regional Histórico de Aguascalientes o la Zona Arqueológica Chicanná, subirán para el público nacional a 79 pesos y para extranjeros a 143 pesos (incremento del +95%).

Finalmente, la Categoría 4 establece una tarifa única para todos los visitantes—nacionales, residentes y extranjeros—de 104.5 pesos en sitios de gran demanda turística.

  • Esta tarifa se aplicará en zonas de la Península de Yucatán, incluyendo la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya.

De esta manera, se hará más costoso tanto el turismo nacional como el turismo internacional en los principales atractivos culturales de México a partir del próximo año.

