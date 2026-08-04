Un encendedor, 57 camiones y una beca: las polémicas que persiguen al gobierno

El manejo de la información por parte del gobierno volvió a colocarse en el centro del debate público luego de diversas críticas por la forma en que se han explicado casos de alto impacto y por la promoción de programas sociales con recursos públicos. Entre los señalamientos destacan las versiones oficiales sobre los 57 camiones de una empresa refresquera incendiados y las declaraciones de Mario Delgado, sobre la beca Rita Cetina.

Caso de los camiones y beca Rita Cetina generan polémica

Uno de los temas más cuestionados es la investigación sobre el incendio de 57 camiones de reparto, donde la versión de la fiscalía apunta a que el fuego habría sido provocado por una sola persona con un encendedor, una explicación que ha sido puesta en duda por críticos y opositores, quienes consideran que se minimizan posibles casos de extorsión o delincuencia organizada.

A la controversia se suman las declaraciones de Mario Delgado, quien afirmó en un video que los 2 mil 500 pesos de la beca Rita Cetina “los manda la presidenta”. Diversas voces señalaron que esa expresión podría contravenir el artículo 134 de la Constitución, el cual establece que la propaganda gubernamental no debe implicar promoción personalizada de los servidores públicos, ya que los recursos provienen del erario y no de aportaciones personales de los funcionarios.