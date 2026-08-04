“Violó todas las reglas de ética": Sergio Sarmiento responde a la mañanera tras video editado

El periodista y colaborador de TV Azteca, Sergio Sarmiento, acusó al Gobierno de Morena de violar sus propios estándares de ética tras la difusión en la conferencia mañanera de un video de mayo del año 2000 que fue sacado de contexto y editado de manera dolosa.

Sarmiento detalló cómo la transmisión oficial cortó deliberadamente una declaración donde señalaba que los medios mienten para omitir la parte en la que argumentaba la necesidad de contar con buenas leyes contra la difamación y la calumnia; con esto, el comunicador afirmó que la propia administración incurre en la manipulación de información y en la difusión de propaganda bajo el pretexto de regular los derechos de las audiencias.

Durante la entrevista, el periodista advirtió que las imposiciones regulatorias no buscan orientar a los ciudadanos, sino silenciar las voces críticas y restringir el escrutinio sobre el ejercicio del gasto público en proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Al defender la libertad de expresión como la piedra angular de la democracia, Sarmiento recordó que el control remoto es el único contrapeso legítimo de las audiencias y advirtió que restringir la labor periodística abre la puerta al autoritarismo y a la impunidad del poder.