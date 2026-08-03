Frente a los intentos de control informativo: Oposición alza la voz contra la censura y la pérdida de la narrativa

Figuras de distintas fuerzas políticas de oposición alzaron la voz para denunciar lo que califican como un nuevo intento del gobierno por imponer censura a los medios de comunicación bajo el pretexto del derecho de las audiencias. Líderes como Jorge Álvarez Máynez cuestionaron que se pretenda decidir qué ve y escucha la ciudadanía sin consultarla, mientras que Santiago Taboada y Alejandro Moreno advirtieron que la medida busca silenciar a la prensa crítica mediante multas, riesgo de pérdida de concesiones y el establecimiento de un corte autoritario que destruye la libertad de expresión y de opinión.

Asimismo, los actores políticos señalaron que existe un doble discurso oficial, ya que se busca regular y restringir el contenido de los medios mientras se protegen las plataformas del propio poder, como las conferencias matutinas. Guadalupe Acosta Naranjo enfatizó que la protección de las audiencias debe ser para los ciudadanos y no para blindar al gobierno; por lo que los dirigentes coincidieron en que estas acciones gubernamentales responden a la desesperación por perder el control de la narrativa frente a los datos y el periodismo crítico independiente.