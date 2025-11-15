VIDEO: Golpean a reporteros durante la marcha de la Generación Z en Morelia, Michoacán

La tensión escaló en las calles de Morelia, Michoacán; policías golpean a tres reporteros mientras documentaban actos de violencia contra manifestantes de la Generación Z.

El incidente desató indignación entre la prensa, que denunciaron un intento de silenciar la cobertura de la protesta.

Reporteros golpeados durante marcha de la Generación Z

Durante la marcha de la Generación Z en Morelia, se registraron agresiones contra manifestantes que avanzaban de forma pacífica.

Varios reporteros cubrían la movilización y lograron captar en video el momento en que los marchantes fueron atacados, lo que provocó que los policías también arremetieran contra los periodistas para impedir que documentaran los hechos.

En el video se observa a una mujer grabando con su teléfono las agresiones hacia los manifestantes, cuando los policías empezaron a empujar a los reporteros, entre ellas una mujer que le tiraron su teléfono y la golpearon, dejándola sangrando del rostro.

#GeneraciónZ | Policías reprimen a protestantes durante #MarchaNacional



Elementos de la policía en #Morelia, #Michoacán, agredieron a tres periodistas, luego de que fueron vistos golpeando a manifestantes.



Asimismo, en otras ciudades se registraron ataques por parte de los…

Agresiones contra periodistas en CDMX durante marcha de la Generación Z

Sin embargo, la violencia no se limitó a Michoacán: en la Ciudad de México (CDMX) también se registraron agresiones, donde más reporteros y varias familias que observaban la marcha fueron golpeados y empujados por elementos de seguridad.

En la plancha del Zócalo capitalino, Jesús Arias, un reportero de ADN Noticias, describía la presencia policial y narraba en tiempo real lo que ocurría, cuando varios oficiales se acercaron para impedir que él y otros comunicadores siguieran grabando.

¡Imágenes que indignan! 😡‼️Una joven que marchaba pacíficamente en la #MarchaNacional terminó con la nariz rota tras ser atacada por granaderos que incluso lanzaron piedras. ¿Así responde la autoridad a la protesta ciudadana?



📽️: @Deidali pic.twitter.com/NUn9HrhR9R — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 15, 2025

Tras unos momentos de tensión, los policías se apartaron y Arias pudo continuar con su labor, registrando el testimonio de una joven que denunció haber sido agredida por los mismos oficiales sin motivo alguno.

También agredieron a un reportero de Fuerza Informativa Azteca, Antonio Huitzil, que se encontraba cubriendo la marcha desde las afueras de Palacio Nacional. El reportero confirmó la presencia de algún tipo de precursor químico y gas lacrimógeno que los policías arrojaron hacia los manifestantes.