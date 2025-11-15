VIDEO: Así fue la agresión de policías de a la CDMX a reportero de FIA durante manifestación de la Generación Z

El sábado 15 de noviembre, en el marco de una movilización independiente de partidos políticos, convocada por jóvenes mexicanos para destacar las diversas problemáticas sociales del país, un reportero de Fuerza Informativa Azteca fue atacado por agentes de seguridad de la Ciudad de México. Esta congregación tenía como foco principal visibilizar la violencia que ha provocado la pérdida de numerosas vidas.

Durante la cobertura de esta protesta, un colaborador de Fuerza Informativa Azteca fue víctima de las agresiones por parte de la fuerza pública capitalina.

Una grabación documenta el instante preciso en que miembros de la policía de la Ciudad de México lanzaron proyectiles, incluyendo piedras y sustancias irritantes como gases lacrimógenos, en dirección a los equipos de prensa. Entre los afectados se encontraba Antonio Huitzil, reportero de Fuerza Informativa Azteca, quien estaba reportando la concentración de miles de jóvenes que salieron a levantar la voz contra la inseguridad que prevalece en el país.

La jornada de protesta, nombrada "Generación Z", se llevó a cabo este 15 de noviembre, congregando a personas de distintos estados, quienes se unieron para repudiar la represión, la inseguridad y los actos violentos que afectan tanto a la juventud como al conjunto de la sociedad en esta nación.