Dejó al pequeñito a su suerte: Graban momento en que abandonan a un niño en calles de Tlalpan, CDMX

La noche de este lunes, las cámaras de seguridad en la alcaldía Tlalpan, CDMX, registraron una escena cruel e inhumana. En la colonia Cuchilla de Padierna, un video captó el momento exacto en que un hombre, a bordo de un automóvil compacto color gris, decide abandonar a un niño en la vía pública, ignorando por completo el llanto y las súplicas del menor.

Qué acto tan inhumano...



Un niño fue abandonado en la calle Huehuetán, entre Tixkokob y Dzibalchén, en la colonia Cuchilla de Padierna, en Tlalpan, CDMX.



Cámaras captaron cómo un hombre lo abandona y huye en un auto gris; el menor intentó alcanzarlo sin éxito. Autoridades ya… pic.twitter.com/lqXC9f5j11 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Abandonan a niño en la calle Huehuetán, Tlalpan

Los hechos ocurrieron específicamente en la calle Huehuetán, entre Tixkokob y Dzibalchén. En el material gráfico se observa cómo el sujeto detiene el vehículo, baja al pequeño de la parte trasera y lo deja en el piso.

Sin perder tiempo, el hombre vuelve al asiento del conductor y arranca, mientras el niño, en un acto desesperado, corre tras el auto intentando alcanzarlo sin éxito.

¿El niño fue secuestrado o abandonado?

Al principio, por la forma en que el menor es bajado del vehículo, algunos pensaron que podría tratarse de un secuestro o un jaloneo. Sin embargo, conforme avanza el video, la intención queda clara: el conductor busca deshacerse del niño.

El pequeño no intenta huir de quien lo bajó, sino que trata por todos los medios de volver a subir al carro, lo que refuerza la hipótesis de un abandono por parte de alguien conocido o cercano.

¿Qué le pasó al niño abandonado en calles de Tlalpan?

Un vecino que se percató de lo ocurrido a través de su sistema de monitoreo dio aviso inmediato a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplazaron rápidamente hasta la colonia Cuchilla de Padierna, pero al llegar a la escena, la calle estaba vacía.

Ni el vehículo gris ni el menor estaban ya en el lugar, lo que ha generado una enorme preocupación sobre el paradero y la seguridad del pequeño.

ALERTA ⚠️

Abandonan a menor en la calle Huehuetan entre Tixcocob y Dzibalchen en @TLALPANAL , todo quedó captado en video, autoridades ya investigan pic.twitter.com/TBg8x5CpXT — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 7, 2026

Localizan a niño abandonado y al choche gris

Tras el seguimiento de las imágenes captadas en video, elementos de la policía capitalina localizaron el vehículo gris involucrado en la calle Huehuetán, ubicada en la colonia Cuchilla de Padierna.

En el lugar, los oficiales establecieron contacto con el conductor y el menor de cinco años de edad, quienes se encontraban en el sitio.

De acuerdo a la versión del hombre, quien dice ser el papá del menor, afirmó que estaba jugando con su hijo cuando lo bajó del vehículo.

Laas autoridades ya dieron parte al Ministerio Pública para realizar las investigaciones correspondientes.

VIDEO en el que abandonan al niño se hace viral

La difusión del video ha generado una ola de indignación y la exigencia de justicia. El abandono de un menor es un delito grave que pone en riesgo la vida de los más vulnerables.