Becas para estudiantes Edomex 2026: Requisitos para las escuelas particulares

¡Atención, estudiantes del Estado de México (Edomex)! La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) abrió la convocatoria del programa de Becas de Exención para Escuelas Particulares 2026.

Para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, el programa ofrece la exención total o parcial de la colegiatura para cualquier nivel educativo, incluyendo preescolar y hasta posgrado.

Uno de los requisitos más importantes es que los alumnos deberán estar inscritos en cualquier escuela privada incorporada a la SECTI y que cuente con reconocimiento de validez oficial.

Requisitos para hacer el registro a las becas de escuelas particulares Edomex 2026

La solicitud se realizará totalmente en línea y en las fechas indicadas según el nivel educativo, por lo que los padres de familia o interesados deberán tener a la mano los siguientes requisitos:



Acreditar que vive de forma permanente en el Edomex.

No contar con ninguna beca privada o de cualquier organismo público al momento de solicitar la beca.

El alumno debe contar con un promedio mínimo de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo anterior. No aplica para alumnos de preescolar, ni para el primer grado de primaria.

En caso de cumplir con estos requisitos, los estudiantes deberán realizar correctamente el llenado del registro, ya que el sistema no permitirá modificaciones ni correcciones una vez que haya concluido el proceso de inscripción.

¿Qué niveles de escolaridad pueden solicitar la beca para escuelas particulares en Edomex?

Las becas de exención están disponibles para los siguientes niveles educativos de cualquier institución privada que esté afiliada a la Secretaría de Educación del Estado de México:



Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Doctorado

Maestría

¿Qué documentos piden para la beca para estudiantes de escuelas particulares en Edomex?

Las personas interesadas deberán contar con los siguientes documentos a la mano:



Formato de registro de la alumna o alumno, el cual se puede obtener en este enlace

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio en el Estado de México, con antigüedad máxima de 3 meses

Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2026-2027, que debe contener: nombre de alumna o alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar.

Comprobante de calificaciones

Comprobante de ingresos del padre, la madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro.

¿En qué fechas será el registro para becas para estudiantes Edomex?

Los estudiantes de preescolar con apellido de la A a la Z, podrán registrarse del 2 al 4 de septiembre; los de primaria, del 7 al 22 de septiembre, conforme a la letra inicial de la CURP.

Los alumnos de secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado podrán hacerlo del 23 al 25 de septiembre.