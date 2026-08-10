¡Serán más municipios! Ubica AQUÍ las Unidades Móviles para tramitar tu licencia de conducir en el Edomex

La caravana oficial de las Unidades Móviles para obtener tu Licencia de Conducir en el Edomex continúa durante esta semana de agosto; si planeas realizar este trámite rápido, sin filas y muy cerca de tu domicilio, conocer las ubicaciones será clave para seguir el proceso.

Si necesitas realizar tu trámite de licencia en el Estado de México, esta semana habrá unidades móviles en distintos municipios para acercar el servicio a los automovilistas; la programación contempla recorridos del 10 al 15 de agosto, por lo que conviene revisar qué día estarán cerca de tu zona y acudir con tiempo.

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia esta semana en el Edomex?

Las jornadas comenzarán este lunes 10 de agosto y continuarán durante toda la semana en diferentes puntos del Edomex; el horario para recibir documentos es de 9:00 a 17:30 horas, mientras que la atención concluye a las 18:00 horas.

Lunes 10 de agosto: Lerma y Zumpango



Lerma: Calle Benito Juárez Mz. 035, colonia Tomapa, San Pedro Tultepec, C.P. 52030. La unidad estará frente a la Delegación de San Pedro Tultepec.

Zumpango: Avenida Luis Donaldo Colosio s/n, barrio San Juan, C.P. 55600; el punto se encuentra en la terminal de Servicios Expresso.

Martes 11: cinco municipios tendrán atención



La jornada del martes contempla presencia en Coyotepec, Acolman, Almoloya del Río, Papalotla y Otzolotepec.

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, barrio La Cabecera, frente al Palacio Municipal.

Acolman: Calzada de Los Agustinos 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Almoloya del Río: Isidro Fabela, Mz. 017, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Papalotla: Calle Plaza Morelos s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Otzolotepec: Hidalgo 1, colonia Villa Cuauhtémoc, frente al Palacio Municipal.

Miércoles 12: revisa si tu municipio aparece

Para el 12 de agosto, las unidades estarán en San Mateo Atenco, Texcoco, Papalotla, Otzolotepec y Almoloya del Río .

En San Mateo Atenco estarán sobre avenida Lic. Benito Juárez 302, colonia San Miguel; en Texcoco, la dirección es calle Leandro Valle 206, colonia San Mateo IV. Papalotla, Otzolotepec y Almoloya del Río repetirán los puntos señalados para el día anterior.

Jueves 13: nuevas opciones en Edomex

El recorrido continuará en Tonatico, Ecatepec, Otzolotepec, Almoloya del Río y Atenco .

En Tonatico, el punto estará en Plaza de la Constitución 1, colonia San Gaspar; para Ecatepec, la atención será en calle Lima Mz. 11, lote 3, colonia Granjas Independencia 1. En Atenco, la unidad llegará a calle 27 de Septiembre 115, frente a la Plaza Cívica.

Viernes 14 y sábado 15: últimas fechas de la semana

El 14 de agosto habrá unidades en Ecatepec, Tenango del Valle, Otzolotepec, Texcalyacac y Atenco. En Ecatepec estarán en Ciudad Azteca 3era Sección; en Tenango del Valle, sobre calle Victoria s/n, casi esquina con León Guzmán.

Para el sábado 15, la programación contempla Atenco, Otzolotepec y Texcalyacac

Antes de trasladarte, revisa que llevas los documentos necesarios y considera llegar dentro del horario de recepción; después de las 17:30 horas ya no se reciben documentos , aunque el servicio continúa hasta las 18:00 horas.

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Licencia Edomex 2026: Estos son los precios y documentos que necesitas

Si vas a tramitar o renovar tu Licencia en el Edomex, uno de los primeros puntos que debes revisar es cuánto tendrás que pagar según el tipo de permiso que solicites; además, conviene preparar desde antes los documentos requeridos para no llegar a la cita con el expediente incompleto.

El costo cambia dependiendo de si necesitas una licencia para automovilista, motociclista o chofer particular, mientras que los permisos provisionales y el duplicado tienen tarifas diferentes; por eso, identificar correctamente el trámite puede ayudarte a saber cuánto dinero necesitas antes de acudir.

Estas son las tarifas señaladas para los distintos trámites :

