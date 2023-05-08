Grupo Wagner de Rusia parece cambiar planes respecto a retirada de Bajmut

El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, había dicho el viernes que sus combatientes, que encabezaron un asalto de meses en Bajmut, se retirarían tras quedarse sin municiones y sufrir pérdidas "inútiles e injustificadas" como resultado.

Pero en un mensaje de audio publicado en su canal de Telegram el domingo, Prigozhin dijo: "Nos han prometido tantas municiones y armas como necesitamos para continuar con las operaciones en Bajmut".

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios tras la declaración de Prigozhin. Los funcionarios rusos han tratado repetidamente de disipar las preocupaciones de que sus fuerzas en la línea del frente no han recibido los suministros adecuados.

En tanto, la prensa ucraniana y rusa informó sobre explosiones en la Crimea ocupada, y el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas detectaron y destruyeron 22 drones ucranianos sobre el Mar Negro durante la noche.

1/PMC "Wagner" no dejará Bakhmut. PMC "Wagner" continuarán realizando tareas en Bakhmut y no lo abandonarán, ya que se prometió que la unidad recibiría municiones, dijo Yevgeny Prigozhin. pic.twitter.com/3gBog7MxkH — Титов (@GonestAlbert) May 7, 2023

Ucrania: preparándose para retomar Bajmut

Del lado ucraniano, Serhiy Cherevaty, portavoz del comando oriental, dijo en respuesta a las preguntas de Reuters sobre los comentarios de Prigozhin que las fuerzas rusas tienen municiones "más que suficientes".

Sostuvo que los comentarios de Prigozhin tienen como objetivo distraer la atención de las grandes pérdidas que el grupo Wagner ha sufrido al lanzar tantas tropas al campo de batalla.

La amenaza de Prigozhin de retirarse de Bajmut destaca la presión a la que están sometidas las fuerzas rusas mientras Ucrania hace sus preparativos finales para una contraofensiva respaldada por miles de vehículos blindados donados por Occidente y tropas recién entrenadas.

La batalla por Bajmut ha sido la más intensa del conflicto, costando miles de vidas en ambos bandos.

Las tropas ucranianas se han visto obligadas a retroceder en las últimas semanas, pero se han aferrado a la ciudad para infligir tantas pérdidas rusas como sea posible antes del gran avance planeado de Kiev contra las fuerzas invasoras a lo largo de la línea del frente de 1,000 kilómetros.

