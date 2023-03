Guanajuato analiza cerrar bares temprano para combatir homicidios

Para combatir los homicidios, sugieren cerrar los bares y antros a la una de la mañana en Guanajuato. Durante la sesión del Consejo estatal de Seguridad, el comandante de la doceava región militar, Enrique Covarrubias López, sugirió a los presidentes municipales de Guanajuato adoptar dicha medida; sin embargo, algunos alcaldes consideran que la medida puede salir contraproducente y provocar que incrementen los giros negros clandestinos.

“La información que tenemos de algunos estudios y datos es que cuando tú cierras temprano bares, cantinas, antros o restaurantes, es que se nos van al clandestinaje. Cuando se nos van a un lugar clandestino no hay este tipo de herramientas que puedan controlar lo que sucede en estos lugares”, aseguró la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

Alcaldes no están de acuerdo reducir horario en bares

Aunque coinciden en que debe prestárseles más atención a esos giros pues detectaron que en algunos municipios aumentaron sustancialmente los permisos para giros negros, incluidos burdeles.

“Giramos un oficio al Sateg para que nos ayude a revisar no solamente este tipo de giros, sino también los yonkes sobre la misma carretera federal, que se presta a muchas cosas, yo no puedo sentenciar a nadie, yo no puedo hacer juicio sumario de nada”, apuntó el alcalde de Apaseo El Grande, José Luis Oliveros Usabiaga.

En este municipio, a decir del propio alcalde, del 2019 al 2021 se dieron 256 permisos para giros negros, son en promedio 85 por año, contra 23 del año 2022.