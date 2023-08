¡Guardería del terror! Personal asusta con máscaras y sin piedad a niños en Zapopan

Un terrorífico momento vivieron los pequeños atendidos en una presunta guardería ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, al ser asustados sin piedad por una persona con un disfraz inspirado en una película de terror; en el video que se hizo viral en redes sociales se ve a los niños llorar despavoridos.

Los hechos, aparentemente habrían ocurrido en una guardería ubicada en la colonia La Calma, en el municipio de Zapopan, Jalisco, pero no existen detalles sobre la fecha exacta en la que fue grabado el video de este hecho.

En la grabación que ha sido difundida en redes sociales y que incluso ya se ha vuelto viral, se puede ver cómo una persona lleva puesto un disfraz inspirado en una película de terror, con una máscara.

La persona recorre la habitación en la que están los niños sentados en sus respectivas sillas y no duda en asustarlos; uno por uno, los pequeños comienzan a llorar mientras se aprecia cómo la persona camina y no deja a ningún niño libre de un susto.

Incluso, en el salón hay otra persona sentada que se ríe y no hace nada para impedir que este acto despiadado continúe.

En el video se puede ver cómo un niño sale corriendo y gritando por el susto que se acaba de llevar al ver a la persona enmascarada y llega a abrazar a la mujer que nada hacía para detener la tortura.

¡Gritos de miedo y desesperación!



Por lo menos cinco niños se observan cuando una supuesta trabajadora educativa los espanta en las instalaciones del kínder "La casa de los peques", en el municipio de #Zapopan, #Jalisco.



Exhiben presunto caso de terror a niños en guardería

El equipo de TV Azteca Jalisco visitó las instalaciones de la guardería llamada “La Casa de los Peques” en la Colonia La Calma, Zapopan, pero no hubo respuesta por parte de los responsables del plantel.

Ni la institución, ni las autoridades correspondientes han emitido respuesta alguna tras el supuesto caso de maltrato ocurrido en la guardería.

El video continúa circulando en redes sociales y cada vez son más los comentarios de los padres de familia que exigen que se investigue lo ocurrido.

Aunque algunos padres aseguran que el hecho sí ocurrió en esaguardería, otros aseguran que lo ocurrido no fue ahí: “Nos comentó la directora pero sí es un rumor... Es que los mensajes los mandó una persona que ya no labora aquí pero mis hijos tienen aquí que están de bebés y no nunca ha pasado nada de eso”, indicó una madre de familia.

Al respecto, él área de Comunicación Social de la Secretaría de Asistencia Social de Jalisco informó a través de un mensaje que están investigando el caso para determinar si hay algún tipo de responsabilidad de parte de la institución o los docentes en este caso.