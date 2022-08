Traspaso de Guardia Nacional a Sedena será iniciativa preferente

Al grito de presidente, presidente, recibieron diputados de Morena al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Adán Augusto López. El secretario de Gobernación anunció que el primero de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reforma a diferentes leyes para que Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Al participar en la inauguración de la reunión plenaria de diputados federales de Morena, adelantó que la iniciativa presidencial plantea reformas a la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional , a la Ley del Ejército y Fuerzas Armadas, a la Ley de Ascensos del Ejército y de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“El propósito es dotar a este país de un cuerpo profesional, un cuerpo de policía que sea capaz de garantizar la seguridad a todos y el ejército mexicano ha evolucionado como el país…El ejército, es un ejército profesional que respeta sobre todo los derechos humanos basta revisar el índice de letalidad en las acciones del ejército para comprobar que no mentimos….Y si me preguntan ¿Porque el Ejército o GN tiene que estar bajo el control administrativo y operativo del ejercito mexicano, yo les diría Porque no hay institución tan profesional y tan honesta como esa”, sostuvo Adán Augusto.

Ante legisladores de Morena y los líderes parlamentarios del Partido Verde y del PT, el titular de la Segob, reconoció que el debate no será fácil.

“Los que no comparten este proyecto transformador lo primero que van a decir es, van a la militarización del país, nada tan alejado de ello, no es ese el objeto de la iniciativa del presidente de la república. Dicen que la moratoria legislativa y no sé qué cosas, pero, bueno, eso es nada más el discurso de las minorías cuando hay una mayoría cohesionada y preparada políticamente como la que ustedes integran pues allá ellos que se queden con su moratoria, nosotros todos los días debemos seguir trabajando para que s e consolide la transformación de este país”, sentenció el funcionario.

Explicó que, en una segunda parte, de la que no definió fecha, el presidente López Obrador impulsará una reforma constitucional relativa a la Guardia Nacional y su incorporación a la Sedena.

Los diputados de Morena recibieron al secretario de Gobernación con el grito “presidente, ¡presidente!, a lo que Adán Augusto López respondió “no habíamos quedado que eso puede esperar, que todavía no son los tiempos, muchas gracias”.