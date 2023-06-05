Directores de Hollywood logran acuerdo laboral mientras guionistas siguen en huelga

Los principales estudios de Hollywood alcanzaron un acuerdo laboral provisional con el sindicato que representa a los directores de cine y televisión, evitando probablemente un paro que habría presionado a las empresas de medios de comunicación para que llegaran a un acuerdo con los guionistas en huelga.

El sindicato Directors Guild of America pedirá a sus 19 mil afiliados que aprueben el contrato de tres años, anunciado a última hora del sábado tras tres semanas de negociaciones.

Según el sindicato Directors Guild of America y la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a Netflix ( NFLX.O), Walt Disney Co ( DIS.N ) y otros grandes estudios, el acuerdo incluye mejoras salariales, además de salvaguardas sobre el uso de la inteligencia artificial.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos lleva en huelga desde el 2 de mayo, paralizando varias producciones televisivas y cinematográficas, y no tiene previstas nuevas conversaciones con los estudios.

“Cualquier acuerdo que devuelva el trabajo a esta ciudad pasa directamente por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, y no hay forma de evitarlo”. Chris Keyse/negociador de Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

El sindicato Directors Guild of America ha programado para el martes una votación para ratificar su nuevo contrato. Si se aprueba, podría ofrecer un modelo para los guionistas en huelga y las próximas conversaciones entre los estudios y SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores de Hollywood.

En el acuerdo del sindicato Directors Guild of America, los directores se aseguran aumentos salariales a partir del 5% el primer año, un aumento de los ingresos residuales procedentes del streaming y la garantía de que "la Inteligencia Artificial generativa no puede sustituir las funciones desempeñadas por los miembros".

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una de las principales preocupaciones de guionistas y actores, que ven sus trabajos especialmente vulnerables a la nueva tecnología.

Hollywood

¿Cuándo estalló la huelga de escritores en Hollwood?

La huelga de escritores estalló el 2 de mayo pasado y los estudios parecen haber frenado todo trato para desarrollar nuevas producciones.

Los escritores se declararon en huelga después de seis semanas de negociaciones fallidas con la Alianza de Productores de Cine y Televisión , un organismo que representa a los principales estudios y productoras de Hollywood como Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount, Sony, Netflix, Amazon, Apple y Disney.

¿Cómo afecta la huelga de escritores en las series, programas y películas?

A medida que la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidosentra continúa, algunos programas y películas importantes han retrasado la producción. Otros espectáculos se retrasan porque no hay escritores para el personal de sus salas de escritores.

De igual forma, los creadores de “Stranger Things” anunciaron en Twitter que se pospondría la filmación de la serie sobrenatural de Netflix.

