¡Desaparece tras ir a alimentar gallos! La desaparición de Juan Diego Villalobo Íñiguez, un menor de 16 años en Teocaltiche, Jalisco, ha generado alarma y una intensa movilización en la región de Los Altos. El adolescente fue reportado como desaparecido la tarde del viernes 19 de septiembre, lo que ha provocado preocupación entre familiares, autoridades y habitantes del municipio.

Menor desaparece tras ir a alimentar gallos en Teocaltiche, Jalisco

De acuerdo con la denuncia presentada, Juan Diego fue visto por última vez alrededor de las 19:10 horas, cuando salió a alimentar a los gallos y gallinas que su familia mantenía en un corral cercano a su domicilio; desde ese momento no se supo más de él, lo que encendió las alertas y dio inicio a la búsqueda inmediata en la zona.

La angustia de los familiares aumentó al confirmarse un hallazgo inquietante: en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Los Ángeles fue encontrado el caballo del menor, sin vida. La escena ha generado aún más incertidumbre sobre lo que pudo haber ocurrido con el joven, pues hasta ahora no se tiene rastro de su paradero.

“Su novia fue a preguntarle a mi mamá si se había visto a mi hermano o si sabía algo de él.

“Cuando mi mamá le marca y no lo encuentra, entonces deciden salir a buscarlo a la calle y se encuentra que el caballo de mi hermano, está, pues ahora sí, baleado. De ahí ya no supimos nada de él; le estuvimos marcando, pero no nos contestó", declaró un familiar de Juan Diego.

Autoridades investigan; temen a reclutamientos forzados

La familia acudió a la agencia del Ministerio Público en Lagos de Moreno para presentar la denuncia correspondiente. Ante ello, autoridades estatales confirman sobre la desaparición de Juan Diego y otros menores en la región de los Altos, los cuales podrían tratarse de reclutamiento forzado.

“Estamos en comunicación con el Gobierno de Zacatecas por la situación que se vive en los límites territoriales de los dos estados. Estamos haciendo un trabajo de investigación con policías vestidos de civil.

“Estamos haciendo un trabajo minucioso, no solamente en las centrales del sur, la de la del Oriente, la del norte; las del norte de Zapopan”, explicó Salvador Zamora, Secretario General del Gobierno.

Juan Diego vestía un pantalón de mezclilla azul, playera en color rojo y un sombrero en color claro.