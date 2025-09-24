La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, reveló que la madre de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras ser sometida a un procedimiento quirúrgico, firmó la autorización para realizar una lipoescultura e implantes mamarios.

Pamela Nicole falleció el pasado 20 de septiembre 2025, en la clínica ‘Santa María’ en Durango; la pareja de su madre fue quien le realizó la operación, y hoy, ambos están siendo investigados.

Clínica ‘Santa María’ en Durango era de reciente creación; no existe edad límite para realizar una cirugía

Por su parte, la dependencia puntualizó que la clínica ‘Santa María’, en la que fue operada la joven de 14 años de edad, es de reciente creación, por lo que no lleva mucho tiempo operando en Durango.

“Es una clínica de reciente construcción (...) Tuvo a bien tramitar su licencia sanitaria para construcción y posteriormente tramitó la licencia sanitaria que son federales debidamente plasmadas en sus documentaciones”, explicó Saúl Fernández Saracho, comisionado de la COPRISED.

Además, el comisionado aseguró que no existe una ley que marque una edad límite para someterse a una cirugía estética.

Autoridades investigan a la madre de Paloma Nicole y a su pareja sentimental

La Fiscalía General de Durango, informó que investiga a los probables responsables de la muerte de Paloma Nicole, entre ellos se encuentran la madre de la adolescente por presunta omisión de cuidados y poner en situaciones de riesgo a su hija.

Mientras que al médico de la clínica privada, se le investiga por probable homicidio culposo. Hasta el momento, la clínica no ha hecho una declaración respecto a los hechos.

#Durango#Fiscalía #FIA #Noticias #AztecaNoticias #LoViEnTikTok ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ⚠️ Investigan muerte de adolescente tras cirugía estética en Durango Nicole, una joven de 14 años, falleció en circunstancias extrañas. Durante el velorio, su padre notó cicatrices en el cuerpo y descubrió que se le habían practicado implantes mamarios y una lipoescultura abdominal, presuntamente sin su autorización. 🧪 La Fiscalía trasladó el cuerpo para realizar una necropsia; se detectaron complicaciones pulmonares y un edema cerebral. Se investiga a la madre por omisión de cuidados y al médico —actual pareja de ella— por posible homicidio culposo. La clínica involucrada no ha emitido postura oficial. Rosy Cervantes (@rosy.cervantes.re) con la información en #LosRuizLara

Padre de Pamela Nicole asegura que la cirugía fue hecha sin su consentimiento

El padre de la joven de 14 años, acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para denunciar que su hija había sido sometida a una cirugía estética sin su autorización, aseguró que al revisar el cuerpo notaron cicatrices y un corpiño quirúrgico.

Carlos Said, padre de la menor, aseguró que la operación fue realizada por la pareja de la madre de su hija, mientras la mujer estaba presente, sin contar con una acreditación oficial. Pide que se investigue a los médicos, directivos de la clínica y a todos los involucrados en este caso.