Habrá tijera al presupuesto 2024 del Poder Judicial: Morena

Tras asegurar que no les sorprende el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Plan B electoral del presidente López Obrador, Morena en la Cámara de Diputados advierte que meterá mano al presupuesto del Poder Judicial del próximo año 2024 para terminar, con lo que afirman, los privilegios y gastos excesivos.

Hamlet García, diputado de Morena, sostuvo que después de que el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que no haría deferencias para el Poder Legislativo. En San Lázaro tampoco tendrán complacencias hacia la Poder Judicial en lo que a su gasto se refiere.

Morena rechaza que esta intención de recorte sea una venganza

“Pero ahora que vamos a regresar al periodo de sesiones a discutir el Presupuesto, creo que es buen momento para analizar si vamos a continuar siendo deferentes con el Poder Judicial, si no es momento ya de terminar con esos lujos, con esos privilegios tanto en la Corte como en todos los órganos del Poder Judicial Federal”, sentenció el legislador Hamlet García.

El diputado de Morena lamentó que los ministros no entraron al fondo de la discusión electoral y solo se concretaron en poner una formula aritmética para dividir el tiempo de discusión de más 500 artículos en un tiempo de 4 horas y media sin conocer como son los debates en el proceso legislativo.

“Y concluyen que solo se tuvieron 2 minutos para analizar y aprobar cada artículo, a mí el criterio me parece francamente ridículo y absurdo, es como si yo dijera que su sentencia de 154 páginas que discutieron hoy solamente tuvieron un debate de 1 hora con 10 minutos, si hago esa división de 154 páginas del proyecto entre los 70 minutos que duró su discusión, pues, discutieron 2 minutos por cada página. Este es un precedente peligroso porque pueden intentar aplicar el mismo criterio en votaciones posteriores”, alertó el legislador.