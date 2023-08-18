Más líos para Bolsonaro: hacker lo acusó de pedirle que manipulara una máquina de votación

Un hacker brasileño dijo, en una investigación del Congreso, que el expresidente Jair Bolsonaro le pidió que manipulara una máquina de votación electrónica para demostrar que el sistema electoral de Brasil era vulnerable al fraude durante la campaña del año pasado.

El programador informático Walter Delgatti dijo a los legisladores que se reunió en agosto con Bolsonaro, quien le pidió que discutiera la idea con expertos del ministerio de Defensa y le ofreció perdonarlo si sufría consecuencias legales.

"Me dio un cheque en blanco para hacer lo que quisiera con las máquinas de votación", dijo Delgatti a la investigación. "La idea era tomar una máquina (...) para poder instalar allí mi aplicación y demostrar a la población que es posible pulsar el botón de un voto y acabar con otro".

Delgatti dijo que su reunión con Bolsonaro fue organizada por la legisladora de derecha Carla Zambelli, quien le pagó 40.000 reales (8.000 dólares) por sus servicios. Agregó que nunca logró hackear una máquina de votación para mostrar un resultado manipulado como Bolsonaro había solicitado.

El testimonio se produce después de que un tribunal electoral declarara a Bolsonaro inelegible para cargos públicos hasta 2030 por abusar de sus poderes presidenciales para socavar la confianza en el sistema electoral de Brasil. Los aliados del exmandatario temen que eventualmente pueda enfrentar cargos penales.

#VÍDEO: ‘Quem tem acesso ao código-fonte consegue que seja apertado um voto e o resultado seja outro’, afirma hacker à CPMI do 8 de Janeiro; Walter Delgatti Neto afirmou que usaria um "código-fonte fake", feito por ele mesmo, para mostrar que uma urna poderia registrar um voto… pic.twitter.com/ucysQWgALz — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) August 17, 2023

¿Qué respondieron los allegados de Bolsonaro?

Las acusaciones de Delgatti fueron rechazadas por un portavoz de Bolsonaro, su ex secretario de prensa Fabio Wajngarten, quien dijo que el hacker estaba mintiendo.

"En ningún momento se consideró el uso de expertos informáticos en la campaña electoral del presidente", publicó Wajngarten en la red social X, antes conocida como Twitter.

Em nenhum momento sequer cogitaram a entrada de técnicos de informática muito menos alpinistas tecnológicos na campanha do Pr @jairbolsonaro

É muita gente tentando buscar holofotes e fogo.

Haja bombeiros para reconstruir a verdade. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Wajngarten también negó la versión de Delgatti de que Bolsonaro le dijo por teléfono que habían intervenido al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que dirigía las investigaciones sobre los ataques del presidente al sistema de votación brasileño.

"Nunca, nunca hubo una escucha telefónica, ni ningún acto ilegal o no republicano contra una institución política en Brasil por parte del principal entorno del presidente. Mentiras, mentiras, mentiras", afirmó.

NUNCA, JAMAIS, houve grampo, nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do Presidente.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

El abogado de Zambelli, Daniel León Bialski, dijo que ella rechazaba cualquier acusación de conducta ilegal y acusó a Delgatti de distorsionar los hechos.

Bolsonaro perdió por estrecho margen las elecciones del año pasado frente a Luiz Inácio Lula da Silva, y nunca ha admitido su derrota, manteniendo desde la campaña su argumento de que el sistema de votación era vulnerable al fraude.

Bolsonaro enfrenta varias investigaciones sobre sus ataques al sistema de votación y su presunto papel en alentar a sus partidarios a asaltar edificios gubernamentales una semana después de que Lula asumiera el cargo.

Una fuente cercana a la familia Bolsonaro, que pidió permanecer en el anonimato para poder hablar libremente, dijo que el testimonio de Delgatti hacía más probable una orden de arresto contra el ex presidente.

"Las pruebas aportadas por el hacker, si son probadas, pueden conducir a un arresto inmediato", dijo la fuente.