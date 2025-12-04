Hallan bolsas negras con restos humanos en Tultitlán, Estado de México

Un nuevo hallazgo de restos humanos encendió las alertas en la zona norte del Valle de México. Vecinos de San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, reportaron la mañana de hoy 4 de diciembre de 2025, la presencia de tres bolsas negras abandonadas en un camino de terracería aledaño al Circuito Exterior Mexiquense (CEM).

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos que transitaban por el paraje conocido como La Chinampa alertaron a las autoridades luego de observar que de una de las bolsas sobresalía lo que parecía ser un pie humano.

El sitio se ubica entre Portal San Pablo y la zona de Chahuento, un corredor frecuentemente utilizado por vecinos y personas dedicadas a la recolección de basura.

Se reportó el hallazgo de dos bolsas más durante la inspección

Tras el aviso ciudadano, policías municipales y estatales acudieron al punto y, según medios locales, durante una revisión del área, localizaron otras dos bolsas a unos metros de distancia. Sin embargo no se especificó si contenían más restos.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Guardia Nacional mientras se esperaba la llegada del personal pericial.

Medios locales refieren que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento de los restos y las primeras diligencias para determinar si pertenecen a una o varias personas.

¡#Violencia en el Edomex! Policías municipales de Tultitlán hallaron restos humanos abandonados en la colonia San Pablo pic.twitter.com/jkD7XZF6E4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 4, 2025

Hasta ahora no se ha confirmado si los restos hallados pertenecen a una sola persona ni se han proporcionado características como edad o sexo.

Pero se espera que la FGJEM analice si este caso podría estar relacionado con otros hallazgos recientes en municipios cercanos, donde también se han localizado restos abandonados en bolsas.

¿Hay detenidos por el hallazgo de restos humanos en Tultitlán?

De manera oficial, las autoridades no han informado sobre el hallazgo de las bolsas ni de su contenido, sin embargo y de acuerdo con los protocolos del resguardo de evidencias, las autoridades deben continuar con los operativos para dar con los responsables.

Se desconoce si hay personas detenidas relacionadas con estos hechos.

¿Se han encontrado más restos humanos en Tultitlán, Estado de México en 2025?