Harry llegó a Londres para declarar contra la prensa de Reino Unido

El menor de los hijos del Rey Carlos III, Harry de 38 años volvió a Londres un mes después de la coronación de su padre para declarar en el juicio que se celebra en estos días en el Tribunal Superior de Londres. El hijo de Carlos y Diana demandó al grupo editorial Mirror Group Newspapers (MGN) por haber publicado información acerca de él sirviéndose de métodos ilegales.

Por primera vez, en 130 años, se verá a un miembro que pertenece a la Familia Real de Reino Unido sentado en un banquillo declarando ante un juez. La última vez fue en 1891, cuando el futuro Eduardo VII compareció como testigo en un juicio por calumnias.

Harry dijo al abogado de Mirror Group, Andrew Green, que encontró hostilidad de la prensa desde que nacíó y acusó a los tabloides de jugar un papel destructivo en su infancia y juventud.

Harry ha convertido en su misión exigir responsabilidades a la prensa de Reino Unido, por lo que considera una persecución contra él y su familia.

LONDON, ENGLAND - JUNE 07: Prince Harry, Duke of Sussex, arrives to give evidence on day two of the Mirror Group Phone hacking trial at the Rolls Building, the High Court on June 07, 2023 in London, England. Prince Harry is one of several claimants in a lawsuit against Mirror Group Newspapers related to allegations of unlawful information gathering in previous decades. (Photo by Kate Green/Getty Images)|Kate Green/Getty Images

El abogado de Harry, David Sherborne, presentó el caso el lunes y afirmó que desde la infancia de Harry, los periódicos de Reino Unido emplearon escuchas y subterfugio para conseguir fragmentos de información que pudieran convertir en exclusivas de primera plana.

Los artículos sobre Harry suponían grandes ventas para los periódicos, indicó el abogado, y en el periodo cubierto en el caso de 1996 a 2011 se publicaron unas dos mil 500 piezas que cubrían todos los aspectos de su vida, desde heridas sufridas en la escuela a su experimentación con marihuana y cocaína, así como los altibajos de sus relaciones sentimentales.

Este miércoles Harry expresó que sería una injusticia si el Tribunal Superior de Londres no concluyera que fue víctima de un secuestro telefónico, donde supuestamente los medios al intervenir sus llamadas obtuvieron la información. Al salir del juicio tras completar más de ocho horas de declaración contra un grupo de periódicos sensacionalistas de Reino Unido, Harry abandonó el tribunal el miércoles por la tarde, saludando a la multitud congregada en el exterior antes de subir a un coche que lo esperaba.

El testimonio de Harry es sólo una parte del juicio de siete semanas de duración, que concluirá en junio y cuyo veredicto se espera para finales de año.

Acusaciones contra Mirror Group

Mirror Group ha pagado más de 100 millones de libras (125 millones de dólares) para resolver cientos de denuncias sobre información obtenida de forma ilegal, y en 2015 publicó una disculpa a las víctimas de las escuchas telefónicas. Sin embargo, el diario no ha admitido ninguna de las acusaciones de Harry, que se refieren a 33 artículos publicados.