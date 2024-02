Así fue la celebración de Javier Alatorre en TV Azteca por lo 30 años de Hechos

Este 21 de febrero no fue un día común, este miércoles 21 de febrero, Javier Alatorre cumplió 30 años de encabezar el noticiero número uno en la televisión mexicana, hoy Javier Alatorre cumple 30 años de Hechos y así fue como todo el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) y TV Azteca lo celebraron.

Compañeros, amigos y colaboradores de Fuerza Informativa y TV Azteca, escoltaron e hicieron valla al hombre que ha sabido sostener firme este timón: Javier Alatorre, mientras de fondo, unas emotivas mañanitas acompañaban al hombre que hace 30 años inició un proyecto con un único incentivo: la pasión y hoy se ha convertido en la fuente de inspiración de grandes y chicos, así como de generaciones enteras.

Hechos 30 años con Javier Alatorre

No solamente son 30 años del noticiero más estable de México, sino un hombre que tiene una gran credibilidad. Un caso único en las noticias, no solo nacionales también internacionales. Pero no va solo, a su lado, lo acompaña un hombre clave, José Ignacio Suárez, Director General de Noticias y uno de los fundadores de Hechos.

Yo conozco la mejor versión de Javier, y es la que está no en el Noticiero, sino en la vida diaria. Lo que más admiro de ti, Javier, es como has manejado tu vida personal, tu vida privada, de una forma honesta, de una forma transparente y una forma increíble y en este negocio, pues lo sabemos es difícil porque la feria de las vanidades es bastante socorrida. Entonces mantenerte con esa sencillez, con esa cercanía, con esta entrega hacia la gente, es lo que más admiro José Ignacio Suárez

Ricardo Salinas Pliego felicita a Javier Alatorre por los 30 años de Hechos

En el festejo también estaba la mente creativa, el fundador principal: Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas: “Nadie mejor que Javier, lo sabe que esto de la televisión es una gran labor de equipo y todos saben los que están en pantalla, que para que salga bien la pantalla los de atrás tienen que hacer su chamba y aquí hay muchos de atrás y gracias a todos, porque también son parte importante de este éxito”.

Fue Ricardo Salinas quien, hace 30 años, dijo, vamos al aire, pero vamos a informar con libertad. Ricardo heredó esa filosofía también a Benjamín, y con Benjamín estamos siguiendo esa misma ruta con ese mismo cariño a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra gente y a todos ustedes.

Javier Alatorre ha encabezado un ejército de miles de colaboradores con los que ha sido posible cubrir 5 elecciones presidenciales, 7 juegos olímpicos, 28 celebraciones de la independencia: 30 años, un récord impresionante en la historia del periodismo internacional.