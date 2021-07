Hay condiciones para asistencia masiva a la Consulta Popular: INE

Ciudad de México. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral(INE) han llamado este jueves a participar en la Consulta Popular del próximo domingo tras asegurar que hay condiciones de seguridad para una asistencia masiva a las 57 mil mesas receptoras.

Los consejeros han destacado este ejercicio que inaugura un proceso de democracia participativa en el país pese a que lleva una década en la Constitución.

El consejero, Martín Faz, fue enfático en señalar que quienes le hagan un vacío a la Consulta Popular no pueden considerarse demócratas.

La consejera, Adriana Favela, sostuvo sin embargo que la participación ciudadana no dependerá del INE. “Que vayan o no es decisión personal”, dijo al remarcar que el prestigio del Instituto no en juego.

Consulta Popular requiere de una participación del 40 % para ser vinculante

La Consulta Popular de este domingo requiere de una participación del 40 por ciento para ser vinculante. Eso significa un universo de 37.4 millones de personas.

Para la instalación de las mesas receptoras se replicaron los mecanismos de seguridad sanitaria de la elección del 6 de junio.

En este sentido el consejero, José Roberto Ruiz, confío en que la asistencia de la ciudadanía no tenga incidencia en la pandemia por Covid-19.

Más de un cuarto de millón de ciudadanos se encargarán de recibir y contar las papeletas. El INE dijo que prácticamente la totalidad de las mesas receptoras está ya integrada y la papelería entregada.

En tanto el consejero presidente, Lorenzo Córdova, pidió no confundir a la ciudadanía. “Lo que el INE va a preguntar es lo que le ordenó la Corte”.

Ojalá no haya ciudadanos que lleguen el domingo con una expectativa de contestar una pregunta distinta a la que estará en la papeleta, expuso.

“Hay quienes están promoviendo la Consulta respecto a cosas que no se van a preguntar. Hay quienes han dicho que es una pregunta para juzgar. Lo que las personas van a encontrar en las mesas de votación es lo que la Corte nos pidió que preguntaramos”, mencionó.

Córdova sentenció que ojalá no haya actores que le estén apuntando a la confusión. Quien quiera confundía a la ciudadanía los está engañando. Y el INE no va a engañar a nadie.