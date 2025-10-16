Desde Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció el envío de helicópteros de Fuerza Civil con toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados por las recientes inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Durante un evento celebrado en la graduación de más de 400 nuevos cadetes y la inauguración de la División de Inteligencia e Investigación, García destacó que Nuevo León vive un momento de estabilidad y seguridad que permite extender la mano solidaria a otros estados del país.

“Hoy Nuevo León goza de seguridad, de las mejores cifras en los últimos 15 años, y creo que vale la pena poner a disposición el Blackhawk y los helicópteros para salvar vidas y llevar víveres a nuestros hermanos mexicanos”, expresó el mandatario estatal.

Nuevo León envía helicóptero como una muestra de fortaleza y compromiso nacional

El envío de aeronaves se suma a las acciones de apoyo interinstitucional que Nuevo León ha implementado ante desastres naturales en otras regiones. Los helicópteros, equipados con víveres, agua potable, ropa y material médico, serán empleados también en labores de rescate y traslado aéreo de emergencia en las zonas más afectadas.

Samuel García subrayó que la Fuerza Civil es actualmente un referente nacional en seguridad y respuesta operativa, con reconocimiento incluso a nivel internacional. “Cada uno de ustedes representa al mejor estado de México, número uno en todo… les pido que den todo de ustedes”, dijo durante su mensaje a los nuevos cadetes.

Fuerza Civil de Nuevo León rumbo a la meta de 7 mil elementos

El gobernador adelantó que, para el verano del próximo año, la Fuerza Civil contará con más de 7 mil elementos activos, fortaleciendo su papel en la protección y apoyo a la ciudadanía y preparando a Nuevo León como sede mundialista en 2026.