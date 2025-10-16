Fuerza Civil de Nuevo León envía ayuda aérea a estados afectados por inundaciones
Helicópteros de Fuerza Civil partieron desde Nuevo León para entregar víveres y rescatar personas tras las severas inundaciones en el país.
Desde Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció el envío de helicópteros de Fuerza Civil con toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados por las recientes inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.
Durante un evento celebrado en la graduación de más de 400 nuevos cadetes y la inauguración de la División de Inteligencia e Investigación, García destacó que Nuevo León vive un momento de estabilidad y seguridad que permite extender la mano solidaria a otros estados del país.
“Hoy Nuevo León goza de seguridad, de las mejores cifras en los últimos 15 años, y creo que vale la pena poner a disposición el Blackhawk y los helicópteros para salvar vidas y llevar víveres a nuestros hermanos mexicanos”, expresó el mandatario estatal.
Nuevo León envía helicóptero como una muestra de fortaleza y compromiso nacional
El envío de aeronaves se suma a las acciones de apoyo interinstitucional que Nuevo León ha implementado ante desastres naturales en otras regiones. Los helicópteros, equipados con víveres, agua potable, ropa y material médico, serán empleados también en labores de rescate y traslado aéreo de emergencia en las zonas más afectadas.
Samuel García subrayó que la Fuerza Civil es actualmente un referente nacional en seguridad y respuesta operativa, con reconocimiento incluso a nivel internacional. “Cada uno de ustedes representa al mejor estado de México, número uno en todo… les pido que den todo de ustedes”, dijo durante su mensaje a los nuevos cadetes.
Fuerza Civil de Nuevo León rumbo a la meta de 7 mil elementos
El gobernador adelantó que, para el verano del próximo año, la Fuerza Civil contará con más de 7 mil elementos activos, fortaleciendo su papel en la protección y apoyo a la ciudadanía y preparando a Nuevo León como sede mundialista en 2026.