Alicia cuidaba a su nieta de 2 años cuando ocurrió la explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

La vida de Alicia Matías, checadora de microbuses, cambió en segundos tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que dejó 3 muertos y 70 heridos en la alcaldía Iztapalapa.

Este miércoles, la mujer de 49 años decidió cuidar a su nieta de apenas 2 años , mientas terminaba su turno de las 14:00 horas, sin imaginar que ambas serían alcanzadas por la onda expansiva.

Se dio a conocer otro ángulo de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia en Iztapalapa



El saldo fue de 57 heridos. Los bomberos ya informaron que el fuego quedó totalmente apagado.

Alicia presenta quemaduras en todo el cuerpo tras la explosión en Iztapalapa; se reporta grave

En medio del caos generado por el incendio de la pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas, los familiares de Alicia recibieron una llamada de que la mujer se encontraba en el hospital, pero en ese momento la llamada se cortó.

Fue hasta que vieron una fotografía en redes sociales, donde se observa a un policía cargando a una bebé y a una mujer con quemaduras graves, confirmando así que se trataba de Alicia.

Hasta el momento se reporta que la bebé se encuentra estable y fuera de peligro. Sin embargo, su abuela sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo, por lo que permanece con pronóstico reservado en el Hospital General Regional 53 del IMSS en Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex).

Familiar de dos personas afectadas por la explosión en el puente de La Concordia busca a sus familiares.



Su mamá Alicia Matías, una mujer de 49 años de edad, y su sobrina Jazmín Azulet, una pequeña de 2 años.

Lista de heridos tras explosión en Iztapalapa

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el saldo de la explosión fue de 70 personas lesionadas, trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Clínica Hospital Emiliano Zapata



Jaime Berra Urieta (49 años)

Esteban Rivera Flores (23 años)

Fredy Sánchez Gil (edad desconocida)

Jesús Noé Tovar García (edad desconocida)

Kevin Díaz Monte de Ocampo (edad desconocida)

Eduardo Noé Morales (edad desconocida)

Juan Carlos Sánchez Blas (edad desconocida)

Osvaldo Gutiérrez Espinosa (28 años)

Óscar García Rivera (edad desconocida)

Clínica José María Morelos del ISSSTE



García Flores Carlos Amaury, 32 años.

Martínez Reséndiz Ana Belén, 24 años.

Esparza Mora Luna Valentina, edad desconocida.

Flores Lara Jonny, 19 años.

Martínez Ruiz Jonatan Dailton, 30 años.

Mora Elizabeth, 54 años

Vázquez Marbian Berta, 34 años.

Yaquelin Contreras Salinas, 29 años.

Carlos Iván Jiménez Arturo de Jesús, 47 años.

Ruiz Medina Brenda, 27 años.

Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53)

