Angustia en Edomex por hermanas desaparecidas: cámaras las captaron llegar al Metro de CDMX

Los días corren y la angustia en casa se siente. No saben nada de ellas, pero esperan y confían en que vuelvan a casa pronto. Las hermanas Mary Beaney y Sabine Yohumi Rodríguez Cid están desaparecidas desde el 9 de enero de 2026 en el municipio de Nezahualcóyotl , Estado de México (Edomex).

La información sobre dónde podrían estar es escasa. Sus teléfonos celulares están apagados y solo unas cámaras particulares lograron captarlas por última vez llegando al Metro Impulsora de la Línea B, donde habrían abordado, sin embargo, se desconoce hacia dónde.

¿Qué se sabe de la desaparición de las hermanas Mary Beaney y Sabien?

Guillermina Cid y su esposo Luis Armando Rodríguez imploran a la ciudadanía que si alguien tiene información de sus hijas, lo hagan saber a las autoridades y alguien las tiene, que las regrese con vida.

Ambas salieron de casa cerca de las 20:30 horas y ya no volvieron. Sus padres están desconcertados y desconocen los motivos de por qué se fueron o si alguna persona las tiene .

Previo a desaparecer, las dos hermanas, de 16 y 10 años de edad, fueron grabadas por cámaras vecinales a bordo de un bicitaxi y habrían abordado el Metro.

“No quiero pensar que está en malas manos que la jalaron, no sé qué pensar porque desgraciadamente la inseguridad, pues a veces es muy grande. Yo quiero hacerme la idea que está bien y que ella puede regresar si quisiera y si es así, por favor, que lo haga. Y si no fuera así, que estuviera con alguien que se toque el corazón y que le permitan venir y regresar (…) estamos seguros de que en el Metro pudieron haber abordado. Estamos esperando las cámaras para poder tener la certeza y saber, por lo menos, dónde se bajaron.”, contó su papá en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Papás de hermanas desaparecidas esperan tener acceso a videos del C5

Sin embargo, no han podido saber más de la ruta de ambas debido a que están en espera del trámite para que las autoridades les den acceso a los videos de cámaras del C5 del Estado de México y del municipio.

“El día viernes 9 a las 8:30 salieron mis hijas. Por cámaras vecinales pudimos apreciar que caminaron hacia el Metro. Bueno, caminaron, subieron un bicitaxi y abordaron el Metro. No tengo más información porque no han podido ver las cámaras, es un trámite protocolario que estamos esperando.

“Nos hemos dado tarea de pegar volantes, pegar mantas y en las redes sociales. Ya no sabemos qué más hacer, estamos consternados porque ni siquiera sabemos por qué se fue y mucho menos las dos. No hubo problemas, no hubo un disgusto”, expresó el señor.

Emiten fichas de búsqueda para encontrar a hermanas desaparecidas en Neza

El viernes el señor Luis Armando, antes de irse a trabajar, le pidió a su hija mayor que le diera la bendición, sin embargo, esa fue la última vez que supo de ella.

“No comemos, no dormimos, estamos desesperados”, expresó el papá de Mary Beaney y Sabien Yohumi, con la voz a punto de quebrarse.

“Si ella me pudiera escuchar, mi hija, o con las personas que se encuentra, si está con alguien, que se toque en el corazón, que nos diga que está bien, que venga, no sé por qué se haya ido, pero yo no creo que haya ningún problema por el cual ella se tenga que ausentar, al contrario, nosotros como sus padres todo el apoyo y mi niña, mi hija, la chiquita yo pienso que también está desesperada. Las estamos esperando en casa”, expresó.

La desaparición de ambas fue reportado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se activaron los boletines de búsqueda para encontrarlas.

“Que Dios permita que con las personas que estén, si están con alguien, que no les haga daño, que les tiente el corazón, que las dejen salir, que me las regresen, que las regresen bien, sanas y salvas (…) no se lo deseo a nadie, de corazón ni a un ningún padre. Creo que nadie se lo merece pasar por esta angustia”, pidió su mamá