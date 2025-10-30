“Faltó sentido común": Hija de adulta mayor que murió en una isla olvidada por crucero en Australia

La hija de una adulta mayor que murió en una isla en Australia tras ser olvidada por un crucero marítimo se pronunció ante la muerte de su madre y aseguró que el personal de la embarcación no tuvo sentido común.

Cabe recordar que el sábado 25 de octubre de 2025, una mujer llamada Suzanne Rees, bajó del crucero Coral Adventurer para participar en una caminata en la isla Lizard, cuando se separó para descansar, pero no regresó al punto original de embarque.

Acusación de negligencia: La hija de Suzanne Rees asegura que el crucero careció de sentido común

“Estamos conmocionados y entristecidos porque el Coral Adventurer abandonó la isla Lizard después de una excursión organizada sin mi madre”, aseveró Katherine Rees, hija de Suzanne, en un comunicado.

El barco dejó la isla cinco horas antes de que detectaran y denunciaran su desaparición. Tras ello, la hija consideró que "hubo negligencia y falta de sentido común", añadió en su mensaje.

Hecho calificado como trágico: A Suzanne Rees le pidieron bajar sola tras sentirse mal por el calor

Suzanne Rees, de 80 años de edad, había bajado con otros pasajeros para una caminata a una colina cercana. La policía reportó que hacía mucho calor, la mujer se había sentido mal tras la caminata y después le pidieron que bajara sola.

“Luego, el barco zarpó, al parecer, sin contar a los pasajeros. En algún momento de todo esto, o poco después, mamá falleció sola”, mencionó la hija de Suzanne.

La última ubicación: El cuerpo fue visto por helicóptero a 55 metros del sendero del mirador

Medios locales señalan que un helicóptero de la policía pudo ver el cuerpo de Suzanne Rees al día siguiente de su desaparición, ubicado a 55 metros del sendero que conduce al mirador. Añadieron que aparentemente se cayó de una ladera.

Katherine aseveró que espera que la investigación respectiva revele qué es lo que pudo hacer la empresa operadora del crucero para poder salvar a su madre. La policía señaló que el forense investigará la muerte de Suzanne, la cual no es considerada como sospechosa.

Mientras que Mark Fifield, director ejecutivo de Coral Expeditions, aseveró que la compañía está cooperando con las autoridades sobre las investigaciones de este suceso y envió condolencias a la familia por la muerte de la adulta mayor.

