Hijo de Marcelo Ebrard se aprovechó del dinero de los mexicanos ¿Qué hizo?

Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Miguel Ángel Treviño, “El Z-40”, fue asesor del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de las campañas electorales de Morena.

Penilla Rodríguez es uno de los ideólogos del nefasto “abrazos, no balazos” y no negaba su interlocución con grupos criminales.

“Estamos trabajando a la par con las autoridades y las personas de quienes depende y quienes deberían tener la voluntad para que el país se pacifique”, llegó a decir.

Congelan cuentas de abogado de “El Mayo” Zambada

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes de Penilla en ese país, el mismo día que se reunió el secretario Scott Bessent con el titular de Hacienda mexicano, Edgar Amador.

El congelamiento se hizo porque consideran que Penilla Rodríguez es integrante del Cártel del Noreste.

Senadores exigen llegar a fondo con sus conexiones porque hay indicios de que también tendría conexión con Sergio Carmona, “El Rey del huachicol”, y la trama del contrabando de combustible.

Sobrino del exsecretario de Marina acusa que proceso contra él está viciado

A propósito de huachicoleros fiscales, el sobrino del exsecretario de Marina, Manuel Roberto Farías, se hizo la víctima en una carta enviada a Palacio Nacional, donde asegura que su proceso está viciado.

De puño y letra pidió que la Marina deje de argumentar motivos de seguridad nacional para no entregar la información que demostraría su inocencia.

AMLO sí sabía de cifras de personas desaparecidas en México

Más viciada es la impunidad de Jesús Ramírez, exvocero presidencial, quien abrió las puertas de Palacio al “Rey del huachicol”, o la de Hernán Bermúdez Requena, el líder de La Barredora, contra quienes aparecieron mantas en la Ciudad de México.

Otras mantas dicen que Andrés Manuel López Obrador sí sabía y que nos faltan 133 mil personas, en relación con los desaparecidos.

Hijo de Marcelo Ebrard se aprovechó de dinero de los mexicanos

También hace falta que deslinden responsabilidades sobre el dinero de los mexicanos del que se aprovechó Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para estar seis meses de gorra y alojado, con todo y cocinera particular, en la embajada en Londres, cuando su padre era secretario de Relaciones Exteriores.

Otro que se alojó a nuestras costillas en Londres fue Ashen Page, hijo de Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin.

Ashen estuvo en la embajada mexicana solo porque su madre es amiga de la exembajadora Josefa González Blanco, quien, siendo secretaria del Medio Ambiente con López Obrador, fue quien ordenó retrasar un vuelo comercial porque se despertó tarde.

El carpetazo de la FGR por el caso de La Luz del Mundo

Otros oscuros favores llevaron probablemente a que la Fiscalía General de la República (FGR) diera carpetazo a Naasón Joaquín García, encerrado en una cárcel en Estados Unidos. Pero aquí se le considera un santo que mueve a muchas personas para votar.

La FGR dio carpetazo al caso de trata de personas con fines de explotación sexual y delincuencia organizada contra Naasón por no haber pruebas sólidas. La senadora Lilly Téllez demandó no cerrar la investigación contra Naasón Joaquín.

“Violó niñas. Y la FGR de Ernestina Godoy, solo por darle gusto a la ministra Lenia Batres, le dio carpetazo a la investigación sobre trata de personas, sobre violaciones a menores, y aquí no quieren hablar de eso los de Morena porque lo encubren”.

En Estados Unidos Naasón purga una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abuso de menores y enfrenta otro juicio de trata de personas por el que podría ser sentenciado a cadena perpetua. De ahí la indignación contra Morena en México.

Nuevo derrame de combustible llega a Veracruz

Estados Unidos también tiene otros datos sobre la deuda de Pemex y la califica como una barrera comercial que debe ser castigada.

Pemex busca recursos y supervivencia en el fracking. Hoy fue presentado el comité para evaluar la extracción de gas shale.

Todavía no recogen totalmente el chapopote en las costas del Golfo cuando se reventó un nuevo derrame de combustible en Veracruz.

Personal de Pemex trata de remediar la contaminación en el río Cazones, que afecta a la población de Poza Rica y Coatzintla. Hay temor de que el agua contaminada llegue a los cultivos y, lo que es peor, a las casas de la región.

Guerra en Irán y el meme de Donald Trump respaldado por Jesucristo

En el mundo, la guerra en Irán sigue dominando el escenario. Estados Unidos tuvo éxito en el bloqueo de tanqueros iraníes en el estrecho de Ormuz. Amenaza con abordarlos y tomarlos.

Para echar más leña al fuego, Donald Trump publicó un nuevo meme en el que aparece supuestamente respaldado por Jesucristo.

Obispos de Estados Unidos dijeron a Trump y al vicepresidente JD Vance que no se confundan y que la mayor autoridad teológica es el papa León XIV.

Dicen que hay un lugar en el infierno para quienes maltratan y asesinan mascotas indefensas. Hoy se confirmó que la senadora morenista Mariela Gutiérrez mató 10 mil perros cuando fue alcaldesa de Tecámac.

