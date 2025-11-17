¡Caos en cruce México-EU! Se mete a la fila y desata pelea con agente: no podían esposarlo
Un hombre causó caos en el Puente Córdova al meterse a la fila del cruce y enfrentarse a tres agentes que no lograban detenerlo; esto es lo que se sabe.
Lo que parecía una tarde lenta en el Puente Córdova de las Américas terminó en un episodio de tensión que llamó la atención de automovilistas, elementos de tránsito y hasta personal militar.
Un hombre identificado como Erick Brayan, de 25 años, ingresó a la línea del cruce internacional entre Ciudad Juárez y El Paso sin respetar el orden de los vehículos, provocando la molestia de quienes esperaban hasta dos horas para avanzar.
Se mete a la fila con placas de Texas y automovilistas lo denuncian
De acuerdo con testigos, el conductor llegó en un automóvil con placas de Texas y se abrió paso hasta la zona cercana a la aduana para evitar la fila. Los automovilistas afectados dieron aviso a las autoridades de tránsito, y una agente se acercó para solicitarle que abandonara la vialidad y se reincorporara al final de la fila.
La situación escaló en cuestión de segundos. El hombre se negó a mover su vehículo y bajó del automóvil para enfrentar a la oficial, a quien agredió físicamente cuando ella insistió en que debía retirarse del área. La confrontación obligó a pedir refuerzos.
Dos agentes más llegaron al cruce para intentar controlarlo, pero incluso entre tres elementos fue complicado someterlo. El sujeto forcejeó, se resistió a las órdenes y evitó en repetidas ocasiones que le colocaran las esposas.
Militares y Guardia Nacional solo observaron
En la zona se encontraban también elementos de la Guardia Nacional y personal militar asignado a labores de revisión en el puente. Sin embargo, de acuerdo con la versión de los testigos, ninguno intervino, limitándose a observar la detención mientras los agentes de tránsito intentaban asegurarlo.
Detención, multa y cargos por resistencia a hombre que intentó cruzas frontera en Ciudad Juárez
Finalmente, Erick Brayan fue detenido por resistencia al arresto y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Además, recibió una multa por ingresar de manera indebida a la fila del puente internacional, acción que detonó todo el altercado.
El incidente generó comentarios entre los automovilistas, quienes señalaron que estas maniobras de “meterse a la fila” se han vuelto frecuentes y pidieron mayor vigilancia para evitar nuevos conflictos en la zona fronteriza.