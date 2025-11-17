¡Caos en cruce México-EU! Se mete a la fila y desata pelea con agente: no podían esposarlo

Lo que parecía una tarde lenta en el Puente Córdova de las Américas terminó en un episodio de tensión que llamó la atención de automovilistas, elementos de tránsito y hasta personal militar.

Un hombre identificado como Erick Brayan, de 25 años, ingresó a la línea del cruce internacional entre Ciudad Juárez y El Paso sin respetar el orden de los vehículos, provocando la molestia de quienes esperaban hasta dos horas para avanzar.

Se mete a la fila con placas de Texas y automovilistas lo denuncian

De acuerdo con testigos, el conductor llegó en un automóvil con placas de Texas y se abrió paso hasta la zona cercana a la aduana para evitar la fila. Los automovilistas afectados dieron aviso a las autoridades de tránsito, y una agente se acercó para solicitarle que abandonara la vialidad y se reincorporara al final de la fila.

La situación escaló en cuestión de segundos. El hombre se negó a mover su vehículo y bajó del automóvil para enfrentar a la oficial, a quien agredió físicamente cuando ella insistió en que debía retirarse del área. La confrontación obligó a pedir refuerzos.

Dos agentes más llegaron al cruce para intentar controlarlo, pero incluso entre tres elementos fue complicado someterlo. El sujeto forcejeó, se resistió a las órdenes y evitó en repetidas ocasiones que le colocaran las esposas.

Militares y Guardia Nacional solo observaron

En la zona se encontraban también elementos de la Guardia Nacional y personal militar asignado a labores de revisión en el puente. Sin embargo, de acuerdo con la versión de los testigos, ninguno intervino, limitándose a observar la detención mientras los agentes de tránsito intentaban asegurarlo.

Detención, multa y cargos por resistencia a hombre que intentó cruzas frontera en Ciudad Juárez

Finalmente, Erick Brayan fue detenido por resistencia al arresto y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Además, recibió una multa por ingresar de manera indebida a la fila del puente internacional, acción que detonó todo el altercado.

El incidente generó comentarios entre los automovilistas, quienes señalaron que estas maniobras de “meterse a la fila” se han vuelto frecuentes y pidieron mayor vigilancia para evitar nuevos conflictos en la zona fronteriza.