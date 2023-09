Hombre finge suicidio y lo encuentran 10 años después en Grecia

Definitivamente, no lo hemos visto todo y siempre hay algún caso que las redes sociales exponen, esta vez fue por el sorprendente hallazgo de un hombre que fingió su suicidio hace una década en Grecia, gracias a un programa de televisión italiano. La clave para encontrarlo fueron los trámites de divorcio iniciados por su exmujer, quien nunca se imaginó lo que sabría tiempo después.

En el programa Quien lo ha visto de la RAI, el hombre, identificado como Adamo Guerra, fue encontrado y pidió al equipo televisivo que se marcharan y negaran haberlo visto. Su exesposa, visiblemente impactada, afirmó: “No es un hombre, ni un padre. Ha sido abuelo y ni siquiera lo sabe”, así lo señalan algunas agencias informativas.

Cartas de despedida que anunciaron un suicidio

En 2013, Guerra dejó varias cartas de despedida anunciando su suicidio. En ellas, pedía a sus padres que ayudaran a su exmujer y a sus hijas. Alegaba haber contraído una deuda con personas peligrosas.

Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su familia lo dio por muerto después de que su coche apareciera en el puerto de Ancona. Sin embargo, la realidad era diferente. Guerra había tomado un barco hacia Patras, en Grecia, donde fue localizado tras los trámites de divorcio de su exesposa.

El hombre solicitó su residencia en Grecia

“El abogado me llamó y me dijo que mi marido no era una persona desaparecida”, dijo la mujer, luego de que supo que Adamo Guerra había solicitado en 2022 que se le registrara como ciudadano italiano residente en Grecia y que en un principio pensó que se trataba de un caso de suplantación de identidad.

La mujer, sorprendida por la noticia de que su marido no estaba desaparecido, recurrió a un programa de la RAI para entender lo sucedido. Fue entonces cuando se encontró con la realidad y Guerra confirmó su identidad al equipo de televisión, pidiendo que hicieran como si no lo hubieran encontrado.