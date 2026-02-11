¡Frente a cámaras de la policía! Cadáver flotaba en canal en Ecatepec

El cadáver de un hombre fue encontrado por madres buscadoras cuando llevaban a cabo una jornada de búsqueda en el municipio de Ecatepec , Estado de México.

El cuerpo del hombre fue localizado este martes 10 de febrero de 2026, flotando en las aguas negras del canal conocido como “El Desagüe”, en la colonia Las Américas.

Hombre muerto estaba frente a las cámaras del C5 en Ecatepec

El cuerpo del hombre estaba flotando frente a las instalaciones del sistema de videovigilancia Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Luego de confirmar que se trataba de una persona sin vida, bomberos arribaron al lugar para apoyar en el retiro del cuerpo y sacarlo del canal.

Investigan hallazgo de hombre en canal frente a cámaras de la policía en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga los hechos y al sitio llegaron peritos para iniciar las indagatorias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía en la zona centro de Ecatepec y ahora se realizarán los análisis para identificarlo.

Matan a sacerdote desaparecido en Tultepec y lo hallan en un canal

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis , sacerdote en el municipio de Tultepec, fue reportado como desaparecido desde el 27 de octubre de 2025 y luego fue hallado sin vida en un río de aguas negras.

Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Nextlalpan, pero de acuerdo con la investigación, la víctima estuvo en una casa con su presunto asesino y la pareja de este, quienes fueron detenidos.

El sacerdote estaba en bolsas amarradas a un sillón . El 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre de 2025, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al lugar que los detenidos refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima.

En el sitio había un cuerpo con características similares a las del sacerdote reportado desaparecido, por lo que se iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética a través de las cuales, en las primeras horas del 13 de noviembre, se logró determinar que los restos son los de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.