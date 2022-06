Hay que irnos preparando: AMLO sobre eliminación de horario de verano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la ciudadanía prepararse para la posible eliminación del horario de verano.

Durante la mañanera de hoy 14 de junio, AMLO aseguró que aún hay tiempo para avisar a la población sobre la posible eliminación del horario de verano, cuyos efectos negativos en la salud son más que los beneficios en el ahorro de energía.

Se está informando con tiempo y es muy probable que ya no haya Horario de Verano. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo. Pero además están los estudios terminados de que afecta la salud: @lopezobrador_. pic.twitter.com/r9k81rW09t — SENER México (@SENER_mx) June 13, 2022

“Por eso se está informando con tiempo. Y es muy probable que ya no haya horario de verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Y además se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz, es decir, que no se desperdicie, lo va a hacer el gobierno, vamos a presentar un plan en ese sentido, y con eso pensamos que en lo económico se resuelve.”

AMLO descarta pérdidas económicas por eliminación de horario de verano

El Presidente explicó que ya tiene estudios sobre los efectos del horario de verano en la salud de las personas y descartó que haya pérdidas económicas por su eliminación.

“Pero, además, están los estudios terminados de que afecta a la salud el llamado cambio de horario, y por encima de la salud nada ni nadie, lo primero es la salud del pueblo, es un derecho humano. Entonces, hay que irnos preparando. No pasa nada en la cuestión financiera. ‘Se va a caer la bolsa, va a haber inflación si hay cambio en el horario’. No, no, no pasa nada.”, explicó en la mañanera de hoy 13 de junio .

Actualmente, más de una iniciativa que plantea la eliminación del horario de verano esperan en la congeladora de la Cámara de Diputados.

Aunque el pasado mes de abril, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó derogar el horario de verano para 2023, sin embargo, aún no se tiene previsto que el tema se lleve a discusión y votación.

Cuánto cambia el horario de verano 2022

El horario de verano continuará hasta septiembre de 2022, cuando entra el horario de invierno, el cual entrará el 31 de octubre de 2022 y terminaría el 4 de abril de 2023 en caso de que no se discuta y vote por su eliminación.