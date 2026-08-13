¡La violencia golpea al sector salud! Ya son varios médicos y enfermeros víctimas de ataques en Culiacán

El asesinato de Fernando, un médico de 76 años, dentro de la farmacia de su propiedad en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, Sinaloa, volvió a poner bajo la lupa la violencia que ha alcanzado al personal de salud; el caso se suma a otras agresiones registradas contra trabajadores del sector durante 2026.

En lo que va del año, dos trabajadores de la salud han sido asesinados y otro resultó herido de bala en distintos hechos ocurridos en Culiacán; hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha informado sobre detenciones relacionadas con estos casos.

Otros ataques también alcanzaron a médicos y enfermeros

El primer caso ocurrió el 19 de enero , cuando Manuel, médico de 43 años, fue asesinado a balazos dentro de su clínica de diagnóstico en la sindicatura de Costa Rica; una versión señaló que se habría negado a atender a un presunto delincuente herido , aunque la Fiscalía no confirmó esa hipótesis.

El 24 de junio, Abel Elías, enfermero, también fue asesinado en la colonia Antonio Rosales. Además, en mayo, José Manuel, de 26 años, resultó herido durante una balacera en la colonia Independencia cuando se dirigía a su domicilio.

Los hechos se suman a la violencia que afecta al sector salud en Culiacán, mientras las autoridades no han reportado detenidos por estas agresiones.

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