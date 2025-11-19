Miércoles de tráfico: Así aplica el Hoy No Circula para autos en CDMX y Edomex

Durante este miércoles 19 de noviembre, el programa Hoy No Circula sufrirá modificaciones como parte del calendario semanal en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); ¿a tu auto le toca transitar?

Hoy No Circula: ¿Qué autos no pueden circular los miércoles?

De acuerdo con el programa capitalino, este miércoles tienen restricción los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2.

La medida aplica a partir de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y en al menos 40 municipios del Edomex.

¿Cómo recibir notificaciones cuando se activa el Doble Hoy No Circula?

Para mantenerte al tanto de las contingencias ambientales, que suelen aumentar durante la temporada invernal, puedes activar notificaciones gratuitas por SMS en tan solo 4 pasos:



Ingresa al portal oficial: hoynocircula.cdmx.gob.mx Selecciona el holograma y la placa. Inicia sesión con tu cuenta de Llave CDMX. Una vez dentro, activa la opción para recibir notificaciones.

Si en algún momento deseas dejar de recibir estas notificaciones, puedes cancelar tu suscripción enviando un SMS con la palabra "BAJA NOCIRCULA".

Multas por no respetar el Hoy No Circula en 2025

En caso de incumplir con estas restricciones, los conductores pueden llegar a pagar una multa que va de 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos, además de que pueden llevarse el vehículo al corralón.

¡Recuerda! Los policías de tránsito mantienen operativos constantes para garantizar el cumplimiento del programa, por lo que se recomienda acatar las medidas.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex. |Secretaría del Medio Ambiente del Edomex.

Los automóviles que cuentan con holograma “00” o “0” quedan exentos de esta medida, lo que significa que podrán circular sin restricciones a lo largo de la semana, siempre y cuando no se active el Doble Hoy No Circula.

En caso de que no conozcas el color de tu engomado o la terminación de placas, puedes consultar los días en que no circula tu coche a través del portal oficial de la CDMX. Solo ingresa los datos que aparecen en tarjeta de circulación o en el comprobante de verificación más reciente.