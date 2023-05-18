Hoy No Circula: Estos son los autos que descansarán este jueves 18 de mayo en CDMX y Edomex

¿Circularás en la Ciudad de México o Estado de México en jueves? Recuerda que el programa Hoy No Circula se encuentra vigente este 18 de mayo de 2023 y para evitar multas te decimos que terminación de placas descansa.

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones en las 16 alcaldías de la CDMX así como parte del Edomex.

¡Tómalo en cuenta! Porque las multas por evadir el programa Hoy No Circula este jueves 18 de mayo son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué autos NO circulan este jueves 18 de mayo de 2023?

Los lineamientos del 'Jueves Hoy No Circula' establecen que este 18 de mayo de 2023 descasaran los vehículos que tengan las siguientes características:



Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Todas las placas foráneas con terminación 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Qué coches SÍ circulan hoy jueves 18 de mayo de 2023?

Por otra parte, los vehículos que se encuentran exentos del programa este jueves 18 de mayo, son todos aquellos que cuenten con hologramas 0 y 00, así como:



Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿En qué partes del Estado de México aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así como 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Hay contingencia ambiental hoy?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este jueves, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

¿Y para autos foráneos? Así aplica el programa Hoy No Circula

¡Evita multas! En caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una infracción de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos, sin excepción alguna.

Para los vehículos foráneos, es decir, que tengan placas fuera de la CDMX y Edomex, estos tienen restricciones todos los días, sin importar el engomado ni número de terminaciones en la placa, ya que las autoridades viales señalan que ningún coche foráneo puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana.