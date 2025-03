¿Tu auto está en la lista del 12 de marzo en CDMX y Edomex? Así funcionará el Hoy No Circula

¡Conductores! El programa Hoy No Circula no se detiene y para este 12 de marzo de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) seguirá aplicando como parte de las medidas implementadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México.

¿Qué autos no circulan el 12 de marzo de 2025?

Para el miércoles 12 de marzo, los autos que no circulan son aquellos con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Cabe recordar que los vehículos exentos del programa incluyen los eléctricos, híbridos, de personas con discapacidad, de emergencia, de transporte público y aquellos con permisos especiales.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

Recomendaciones para los conductores este 12 de marzo

¿No circulas este 12 de marzo? Es importante planificar tus traslados con antelación para evitar multas, ya que, en caso de ser sorprendido circulando durante el horario restringido de 5:00 a 22:00 horas, las sanciones incluyen una multa económica que va de los 2 mil hasta los 3 mil 200 pesos.

La CAMe exhorta a los ciudadanos a respetar el programa y contribuir al cuidado del medio ambiente. Si quieres verificar qué día puede circular tu vehículo en la CDMX o el Edomex, visita su página oficial.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿Cómo ayuda el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula fue creado con la intención de disminuir las partículas contaminantes a lo largo del Valle de México; entre los beneficios que tiene están:



Promueve el uso de transporte público y otras alternativas de movilidad

Disminuye el ruido

Disminuye el tráfico

Fomenta la responsabilidad ambiental

Hoy No Circula: Estados de México en donde aplica el programa

El Hoy No Circula no solo se aplica en la CDMX, sino también en varios municipios del Edomex, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Nicolás Romero

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Aunque usualmente se pública con anticipación un Doble Hoy No Circula es importante mantenerse al tanto de las actualizaciones sobre la calidad del aire en CDMX y Edomex, y es que en los últimos días el fuerte calor y el poco aire podrían crear una Contingencia Abiental.