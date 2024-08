Acudir al trabajo, escuela o a casa en transporte público tal vez no está dentro de tu agenda, pero si eres de los que usa automóvil para desplazarse en la Ciudad de México y el Estado de México, toma en cuenta que debes respetar el programa Hoy No Circula que se implementa en ambas entidades.

Para que no te agarre desprevenido, aquí te decimos si tu automóvil puede circular este jueves 29 de agosto, pues en caso de que no te toque hacerlo, podrás ser acreedor a una multa por no respetar la normatividad establecida.

¿Cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México explica en su sitio de internet que el Hoy No Circula es un programa que busca establecer medidas a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes.

Por lo que es importante respetarlo, ya que en caso de no hacerlo tendrás que pagar una multa. El costo de estas es el siguiente:



CDMX

La multa varía entre los mil 924 y dos mil 886 pesos

Edomex

El pago de esta multa va de dos mil 171 a tres mil 257 pesos

Aunque toma en cuenta que cuando se implementa el Doble Hoy No Circula , durante alguna contingencia ambiental, las multas pueden ser de tres mil 886 pesos en la Ciudad de México y hasta tres mil pesos en el Estado de México.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este jueves 29 de agosto?

El Hoy No Circula de este jueves 29 de agosto señala que los vehículos en la Ciudad de México y Estado de México que no podrán circular son aquellos que tengan:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

El programa vehicular entra en vigor a partir de las 5:00 horas y termina a las 23:00 horas.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿En qué zonas del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

El Estado de México no está exento del programa del Hoy No Circula, pero este solo aplica en 18 municipios, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Consulta aquí el calendario completo de los días que puedes circular

El programa Hoy No Circula se aplica diario, pero existe un calendario con los días de la semana que tu automóvil debe descansar, y esto son:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.