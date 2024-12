¿Cambia el Hoy No Circula por ser Día de la Virgen? Así operará este jueves 12 de diciembre

Aunque es un día de fiesta para millones de fieles creyentes, el calendario del programa Hoy No Circula (HNC) continúa vigente para este jueves 12 de diciembre de 2024 en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el calendario del Hoy No Circula “guadalupano”, para que no pagues excesivas multas, y tu auto no se vaya al corralón.

¿Qué autos descansan el jueves 12 de diciembre por el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en un horario de 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche; estas restricciones solo son para aquellos automóviles que tengan las siguientes características:



Autos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Con holograma 1 y 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Qué vehículos sí pueden circular sin restricciones en la CDMX y Edomex?

Si bien muchos autos deberán descansar este jueves 12 de diciembre, algunos vehículos quedarán exentos del programa por eso te decimos en qué casos puedes transitar sin ningún problema en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex:



Holograma 00 y 0: Autos que han obtenido estos hologramas durante la verificación vehicular.

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con placa de discapacidad

Vehículos de emergencia, como ambulancias, unidades de bomberos, entre otros.

Transporte público

Con el objetivo de controlar la contaminación ambiental, el HNC es un programa obligatorio para aquellos que quieran transitar por la CDMX. En caso de no respetar las restricciones, se podrían aplicar diversas multas, entre ellas:



En CDMX, la multa

En el Edomex, la multa también es de 20 a 30 UMA, resultando en un rango similar de 2,074.80 pesos. Sin embargo, para el Doble Hoy No Circula, las sanciones pueden variar ligeramente y ser más altas.



Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.