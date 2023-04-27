¿Qué autos no circulan el jueves 27 de abril en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Todos los días los policías de tránsito están al pendiente de los autos que tienen que descansar, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, pues en caso de infringir el reglamento, tu coche podría ser remitido al corralón. Por este motivo, a continuación te presentamos cuáles son las restricciones por el Hoy No Circula el jueves y que no tengas que pagar multas.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan este jueves 27 de abril son todos los que de engomado verde y terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando porten el holograma de verificación sea 1 o 2, ya que es el que marca las restricciones a lo largo de los días.

Respecto a los autos foráneos, es decir, con placas fuera de la CDMX y Edomex, estos autos tienen restricciones todos los días sin importar el engomado ni placas, ya que no pueden circular entre las 5 y las 11 de la mañana; mientras que todos lo que tengan terminación de placas en 1 o 2 no podrán circular entre 5:00 y 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el jueves 27 de abril?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Todas las placas foráneas con terminación 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula?

Recuerda seguir los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos.

Hoy No Circula Sabatino para el sábado 29 de abril

Prepara bien tu fin de semana, pues está vigente el Hoy No Circula Sabatino, y para este sábado 29 de abril se aproxima el quinto sábado del mes, por lo que los autos que descansan son todos los que tengan terminación de placas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9), siempre y cuando tengan holograma número 1; mientras que los coches con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.

Estas restricciones también aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por lo que si corresponde, puedes empezar a planear tu fin de semana sin la posibilidad de utilizar tu vehículo.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en el Estado de México?

La zona conurbada del Estado de México a la CDMX también aplica para el Hoy No Circula, pues se tiene establecido que 18 municipios son los espacios donde puedes ser detenido si cuentas con algunas de las características mencionadas anteriormente. Estas son las 18 demarcaciones del Edomex donde no puedes circular si te toca descanso.

