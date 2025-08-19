Hoy No Circula 19 de agosto: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que el programa Hoy No Circula 19 de agosto se aplicará de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Esto significa que los martes la restricción corresponde a los vehículos con engomado rosa y placas con terminación 7 y 8.

La medida estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que los automovilistas deben tomar precauciones para evitar sanciones.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa seguirá en funcionamiento en los municipios mexiquenses colindantes a la capital: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Adicionalmente, el Hoy No Circula también se encuentra vigente en otras zonas metropolitanas, aunque aún no aplican multas hasta 2026 en:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) : incluye municipios como Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, entre otros.

: incluye municipios como Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, entre otros. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): contempla Almoloya del Río, Atizapán, Tianguistenco, Xalatlaco, entre otros.

Multas por incumplir con el programa Hoy No Circula este 19 de agosto

Circular con un vehículo restringido durante el Hoy No Circula 19 de agosto puede resultar en sanciones económicas severas. La multa en la CDMX y el Estado de México es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a un monto de entre $2,262 y $3,394 pesos.

La CAMe recordó a la población que no hay modificaciones en las reglas vigentes y exhortó a los conductores a cumplir con el programa para evitar sanciones y contribuir a la reducción de la contaminación.

El Hoy No Circula es una de las políticas ambientales más importantes para mejorar la calidad del aire en la Megalópolis. Su aplicación busca disminuir la circulación de vehículos altamente contaminantes y reducir las emisiones de gases tóxicos.