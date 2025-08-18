¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la residencia de Beatriz Gutiérrez Müller?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 18 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Estos son los temas más relevantes que tocó.

Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre los supuestos gastos que tuvo el secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, durante sus vacaciones en Tokio, donde reportaron hasta 47 mil pesos en una sola cena en el restaurante Sasanka.