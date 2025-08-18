¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la residencia de Beatriz Gutiérrez Müller?
Estos son los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de hoy 18 de agosto, como la residencia de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 18 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Estos son los temas más relevantes que tocó.
Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre los supuestos gastos que tuvo el secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, durante sus vacaciones en Tokio, donde reportaron hasta 47 mil pesos en una sola cena en el restaurante Sasanka.
Mañanera EN VIVO
Desabasto de combustible
La presidenta dijo que ya se resolvió el problema de desabasto de combustible que se registró la semana pasada, dijo que ya se logró un acuerdo con los conductores de pipas que se habían manifestado por algún conflicto laboral.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que ya se resolvió el problema de #Desabasto de combustible que se registró la semana pasada, dijo que ya se logró un acuerdo con los conductores de pipas que se habían manifestado por algún conflicto laboral… pic.twitter.com/fjcxwcsupX— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2025
“Ya se resolvió y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió particularmente para la gasolina premium, entonces ya está resuelto, y si todavía queda algún tema, ya se resolvió, fue una cuestión de unos días”, dijo.
¿Beatriz Gutiérrez Müller vive en España?
La presidenta fue cuestionada sobre si la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, vive en España, a lo que contestó que: “Ya respondió, yo sabía que ella vivía en México, ella vive en México, ya lo respondió".
Reunión con los líderes del Congreso
La presidenta dio a conocer que se reunirá por la tarde-noche con los líderes del Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, para hablar sobre las reformas que se verán en el siguiente periodo de sesiones.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó que este lunes se reunirá con los coordinadores de #Morena en la Cámara de Diputados, @RicardoMonrealA y en el #Senado, @adan_augusto para discutir las iniciativas que propondrá el Gobierno Federal en el próximo periodo de… pic.twitter.com/KKA6tHFaCb— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2025
“Vamos a ver el periodo de secciones en el congreso el 1 de septiembre, que ya es pronto y que ya son menos de 15 días, pues hay una serie de iniciativas como ya habíamos platicado y algunas otras que vamos a enviar al congreso que vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno de cuál es iniciativa, queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones”, dijo.
Pensiones del Bienestar
Adriana Montiel, secretaria de Bienestar, dio a conocer la cantidad de mujeres registradas para la pensión Mujeres del Bienestar. Recordó que el último día para el registro es del 30 de agosto y recordó que hay un calendario para evitar que haya mucha gente todos los días.
Quién es quién en los precios
Iván Escalante, titular de Profecio, dio a conocer quién es quién en los precios de la canasta básica, así como también en las remesadoras.
Supuestos gastos de Andy López Beltrán
Diversos medios compartieron las supuestas facturas de la estancia de Andy López Beltrán en Japón, donde se reveló que gastó hasta 47 mil pesos en una cena de lujo y en total, solo del hotel con todos los servicios, fueron hasta 177 mil pesos.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.