¿Cuándo y dónde será la marcha contra el autoritarismo de Morena en CDMX?

Diversas organizaciones civiles han convocado a una movilización en la Ciudad de México para denunciar el avance del autoritarismo que, según sus manifestantes, impulsan los gobiernos emanados de Morena.

Esta marcha partirá de un punto icónico en la capital y concluirá en un espacio público emblemático, pero ¿cuándo es?

Fecha y lugar para la marcha contra el autoritarismo en México

La marcha está convocada para el 31 de agosto de 2025, comenzando en la emblemática Fuente de la Diana Cazadora, ubicada en Paseo de la Reforma, y avanzará hasta el Foro Lindbergh en la colonia Condesa.

Se espera la participación de diversas organizaciones y ciudadanos preocupados por la situación política actual, con un recorrido diseñado para visibilizar sus demandas en puntos estratégicos de la capital.

🚨 Este 31 de agosto, organizaciones civiles marcharán de la Diana Cazadora al Foro Lindbergh en #CDMX. Exigen frenar el avance autoritario de gobiernos emanados de Morena.



🗣️ “Ya quieren cooptar los tres poderes de la Unión”, denuncian. La movilización fue convocada por la… pic.twitter.com/8DUhR5qDkU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 17, 2025

¿Cuál es la causa de la movilización contra el autoritarismo?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien convocó tanto a la marcha como al foro que se realizará el mismo día, acusa a los gobiernos de Morena de generar una “destrucción del país” y de instaurar una “dictadura disfrazada”.

En particular, señala a la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y hace referencia al mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miguel de Samaniego, uno de los voceros de la movilización, explicó que esta es una respuesta de la ciudadanía “harta” de las acciones de Morena, y una invitación a comenzar a trazar una ruta política mirando hacia las elecciones intermedias de 2027.

“Es un llamado a toda esta gente que esta todos los días harta, harta, de lo que Morena está haciendo en nuestro país y es un llamado a comenzar el trazo de una ruta volteando a ver en 2027 (… ) ya tenemos muchas banderas de lo que se está haciendo desde que estos señores se han estado queriendo apropiar de órganos autónomos”, indicó.

Detalles de la marcha.

Sheinbaum evita pronunciarse sobre marcha vinculada a Rojo de la Vega

En la conferencia matutina de este lunes, al ser cuestionada por reporteros sobre la movilización, Claudia Sheinbaum preguntó quién estaba detrás. Al enterarse de que se relacionaba con Rojo de la Vega, soltó una sonrisa con ironía, aunque evitó fijar postura sobre la marcha.