¿Cambios en el calendario? Hoy No Circula este lunes 18 de agosto

Conocer el calendario del Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México no solo es clave para cumplir con la normativa ambiental, también resulta indispensable para evitar sanciones económicas que pueden superar los dos mil pesos.

Este programa aplica de lunes a sábado y restringe la circulación de ciertos vehículos según el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación. Estar al tanto de las restricciones ayuda a los conductores a planear mejor sus traslados y a contribuir en la reducción de contaminantes en la zona metropolitana.

¿Qué vehículos no circulan este 18 de agosto?

¡Atención, conductores! Las restricciones del programa aplican desde las 5:00 a.m. hasta las 23 horas. en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex.

Según las autoridades y el calendario, los coches no podrán salir a las calles este lunes son los siguientes:



Holograma 1 y 2:

Que cuenten con placas terminadas en 5 y 6.

Y tengan el engomado de color amarillo.

Nuevo Hoy No Circula en Edomex: Aplica en estos municipios

El nuevo Hoy No Circula en el Estado de México se aplicará en un total de 75 municipios, ampliando considerablemente la cobertura del programa para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, ¿dónde aplicará?

Zona Oriente:

Amecameca

Atenco

Atlautla

Ayapango

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Cocotitlán

Ecatzingo

Huehuetoca

Juchitepec

Melchor Ocampo

Nextlalpan

Ozumba

Papalotla

Temamatla

Tenango del Aire

Tepetlaoxtoc

Tepetlixpa

Teoloyucan

Texcoco

Tlalmanalco

Tultepec

Zumpango

Acolman

Tezoyuca

Tonanitla

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Lerma

Metepec

San Mateo Atenco

Toluca

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Tianguistenco

Capulhuac

Texcalyacac

Xalatlaco

Almoloya del Río

Atizapán

Estos municipios se suman a los que ya formaban parte del Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula 2025

Para evitar sanciones lo que resta de la semana, revisa si tu vehículo puede circular libremente en la Ciudad de México y el Estado de México:

