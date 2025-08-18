¿Cambios en el calendario? Hoy No Circula este lunes 18 de agosto
Conoce el calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex, evita multas de más de dos mil pesos y contribuye a reducir la contaminación en la capital.
Conocer el calendario del Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México no solo es clave para cumplir con la normativa ambiental, también resulta indispensable para evitar sanciones económicas que pueden superar los dos mil pesos.
Este programa aplica de lunes a sábado y restringe la circulación de ciertos vehículos según el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación. Estar al tanto de las restricciones ayuda a los conductores a planear mejor sus traslados y a contribuir en la reducción de contaminantes en la zona metropolitana.
¿Qué vehículos no circulan este 18 de agosto?
¡Atención, conductores! Las restricciones del programa aplican desde las 5:00 a.m. hasta las 23 horas. en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y municipios del Edomex.
Según las autoridades y el calendario, los coches no podrán salir a las calles este lunes son los siguientes:
- Holograma 1 y 2:
- Que cuenten con placas terminadas en 5 y 6.
- Y tengan el engomado de color amarillo.
Nuevo Hoy No Circula en Edomex: Aplica en estos municipios
El nuevo Hoy No Circula en el Estado de México se aplicará en un total de 75 municipios, ampliando considerablemente la cobertura del programa para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, ¿dónde aplicará?
Zona Oriente:
- Amecameca
- Atenco
- Atlautla
- Ayapango
- Chiautla
- Chicoloapan
- Chiconcuac
- Cocotitlán
- Ecatzingo
- Huehuetoca
- Juchitepec
- Melchor Ocampo
- Nextlalpan
- Ozumba
- Papalotla
- Temamatla
- Tenango del Aire
- Tepetlaoxtoc
- Tepetlixpa
- Teoloyucan
- Texcoco
- Tlalmanalco
- Tultepec
- Zumpango
- Acolman
- Tezoyuca
- Tonanitla
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:
- Tianguistenco
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Xalatlaco
- Almoloya del Río
- Atizapán
Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Lerma
- Metepec
- San Mateo Atenco
- Toluca
- Zinacantepec
Estos municipios se suman a los que ya formaban parte del Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Calendario del Hoy No Circula 2025
Para evitar sanciones lo que resta de la semana, revisa si tu vehículo puede circular libremente en la Ciudad de México y el Estado de México:
- Lunes, descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
- Martes, no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
- Miércoles, no podrán salir autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
- Jueves, descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
- Viernes, no circulan con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.