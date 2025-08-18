Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, ha generado una gran polémica al sugerir que la reforma al Poder Judicial podría ser utilizada para presentar denuncias contra periodistas. Esto, en medio del señalamiento que recibió por un diario español de que—supuestamente—se iría a vivir a España, misma información que replicaron diversos medios mexicanos.

Beatriz Gutiérrez Müller afirma que nuevo Poder Judicial servirá para denunciar a periodistas

La esposa del expresidente López Obrador citó otro mensaje de alguien que exigía disculpas de periodistas hacia la exprimera dama, a lo que esta contestó:

“Pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano... Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”. Asimismo, cuando una usuaria le preguntó si habrá demanda, Beatriz contestó: “Lo consideraré".

Así dejó en claro que el nuevo Poder Judicial funcionará para aplicar estas medidas de censura y amedrentamiento a la libertad de expresión. Aunque después lo eliminó.

¿Para esto lo querían? Beatriz Gutiérrez Müller afirma que nuevo Poder Judicial servirá para denunciar a periodistas|X.

La declaración de Gutiérrez Müller confirma las sospechas de muchos críticos, periodistas, organizaciones civiles y la oposición política, quienes han advertido que la reforma al Poder Judicial tiene como objetivo principal consolidar el poder del ejecutivo y amedrentar a quienes se oponen o critican al gobierno. La idea de que el nuevo sistema judicial sea usado como una herramienta para silenciar voces disidentes, especialmente las de periodistas, genera una ola de indignación y preocupación.

¿Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en España?

En las últimas horas, circuló la información en redes sociales y diversos portales de internet especulaciones sobre una posible mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller a España. Fue el diario español ABC quien publicó, el fin de semana, que la exprimera dama y su hijo vivirían en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madid.

Esta fue la respuesta de Gutiérrez Müller: “Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, mismas palabras que compartió a través de su cuenta oficial de X.

La supuesta residencia de Beatriz Gutiérrez Müller en España ha reavivado el debate en México sobre la austeridad promovida por el gobierno de López Obrador. Críticos señalan una contradicción entre el discurso oficial y las acciones de su familia, acusándolos de doble moral.

“Nos damos cuenta claramente que cómo les gusta manejar la doble moral. Este discurso de ‘somos austeros y vivimos con 200 pesos en la cartera’, pero en otro lado se van a los mejores lugares”, se escuchó en declaraciones de analistas.

La polémica no se limita a la austeridad. También ha generado cuestionamientos el hecho de que Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente, elija vivir en un país al que su marido pidió disculparse por las atrocidades de la Conquista.

Analistas políticos han recordado la tensa relación que la administración de López Obrador mantuvo con la Corona Española y su gobierno: “Beatriz Gutiérrez Müller, así como su cónyuge, durante mucho tiempo estuvieron de forma reiterada y constante desdeñando, agrediendo y un tanto cuanto, insultando a la Corona Española, al rey Felipe VI, y al propio gobierno español. El pueblo de aquella nación no merece de ninguna manera que exista este tipo de agresiones sistemáticas por parte del obradorismo”.