Hoy No Circula para el miércoles 24 de febrero en CDMX y Edomex

Este miércoles 24 de febrero los vehículos que descansan son los que tengan engomado rojo, placa terminación 3 y 4, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, de acuerdo con el programa Hoy No Circula.

El programa Hoy No Circula está vigente de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. pic.twitter.com/BKvMUfxIB4 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 24, 2021

Estos municipios son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Multas por infringir el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México de 2019 , las multas por no respetar el Hoy No Circula son una multa que va de las 20 a las 30 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, es decir de 1,737 a 2 mil 606 pesos, de acuerdo con el valor vigente de 2019.

Hoy No Circula para vehículos foráneos

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para vehículos foráneos con placas extranjeras, no circulan conforme a la terminación de la placa, además no circulan de lunes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas y no circulan ningún sábado, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Calendario Hoy No Circula

Jueves 25 de febrero: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 26 de febrero: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

Sábado 27 de febrero: el Hoy No Circula Sabatino aplica para los vehículos con terminación de placa PAR, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8 y todos los vehículos con holograma 2.

Carriles reversibles de Circuito Interior

Si circulas por el Circuito Interior, recuerda que los carriles reversibles están suspendidos hasta nuevo aviso, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

