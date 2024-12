¿Hay contingencia? Hoy No Circula para el 18 de diciembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula para el miércoles 18 de diciembre de 2024 estará en vigor en la Ciudad de México ( CDMX ) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex). Este esquema busca reducir los niveles de contaminación atmosférica, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones climáticas favorecen la acumulación de contaminantes.

¿Qué vehículos no circulan el 18 de diciembre?

De acuerdo con las reglas del programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ), este miércoles no podrán circular los vehículos con las siguientes características:



Holograma 1 y 2.

Placas con terminación 3 y 4.

Engomado de color rojo.

Estas restricciones aplican en un horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. en la CDMX y en los 18 municipios del Edomex adheridos al programa.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

En el Estado de México, el programa afecta a los siguientes municipios : Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco, La Paz y Toluca.

Excepciones al programa Hoy No Circula este 18 de diciembre

Existen vehículos que están exentos de las restricciones, como:

Aquellos con hologramas 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y servicios básicos como recolección de basura.

¿Hay Doble Hoy No Circula 18 de diciembre de 2024?

El programa Hoy No Circula es una medida clave implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir la contaminación en las zonas con mayor densidad vehicular. Durante diciembre, la calidad del aire puede deteriorarse debido a las bajas temperaturas y el aumento en el uso de vehículos por las festividades, por lo que las autoridades pueden implementar el Doble Hoy No Circula; sin embargo, este no es el caso para el 18 de diciembre de 2024.

Recomendaciones para los conductores de la CDMX y Edomex

El Hoy No Circula 18 de diciembre busca mejorar la calidad del aire en la CDMX y el Edomex. Cumplir con las restricciones no solo evita multas, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente. Por eso, las autoridades recomiendan tomar las siguientes medidas: