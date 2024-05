¡Se acabó! Hoy No Circula vuelve a la normalidad; estos autos descansan el 27 de mayo

El programa Hoy No Circula continúa y en las últimas semanas endureció sus medidas por la contingencia ambiental, pero ¿para el lunes 27 de mayo qué autos descansan? Es importante atender el reglamento para evitar algún tipo de multa.

Desde su origen, el Hoy No Circula busca ayudar a disminuir la mala calidad del aire al darle descanso a la mayoría de los autos una vez por semana, aunque también tienen sus exenciones.

¿Qué autos descansan el lunes 27 de mayo en CDMX y Edomex?

¡Se acabó la contingencia ambiental! De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula los vehículos que descansan este 27 de mayo de 2024 en CDMX y Edomex son los que tengan

Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Qué pasa si me agarran con mi auto cuando hay Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

Si tu carro NO tiene permiso para circular durante un día de Doble Hoy No Circula, es importante destacar que una patrulla de la Policía de Tránsito podrá detenerte y señalar que el coche no puede circular.

El oficial tendrá que notificarte sobre la infracción de entre 2 mil y 3 mil pesos, además de llamar a una grúa para el traslado del auto al corralón.

¿Cómo funciona el calendario del Hoy No Circula en mayo?

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante NO confiarse y consultarlo diariamente ya que en caso de contingencia ambiental duplicarían las medidas.

De manera habitual funciona así:



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes: descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

¿En el Estado de México que autos no circula hoy 27 de mayo de 2024?

El Estado de México es considerado una de las entidades con mayor número de municipios, para el programa Hoy No Circula, las restricciones aplican en: