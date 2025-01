¿Nuevo año con cambios? Así opera el Hoy No Circula hoy 7 de enero en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sigue en marcha con el nuevo año y este martes 07 de enero de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), como una medida para reducir la contaminación en la zona metropolitana.

Por lo que es crucial verificar la terminación de tu placa, el holograma y el engomado de tu vehículo, antes de salir de casa, ya que la multas siempre están a la orden del día.

¿Qué autos no circulan el 7 de enero?

Es importante que verifiques si tu vehículo está exento del Hoy No Circula este martes, porque, de no hacerlo, la sanción será inevitable . Los autos que NO podrán circular son aquellos que tengan:



Placas con terminación 7 y 8

Engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Recuerda que el horario de aplicación del programa va de las 5:00 a las 22:00 horas. Si no estás seguro de poder circular, revisa los detalles de tu placa y el tipo de holograma que tienes.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex | Secretaría del Medio Ambiente

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de no seguir las restricciones del programa Hoy No Circula, oficiales de tránsito de la CDMX pueden imponer multas que oscilan entre los 2 mil 171 y 3 mil 257 pesos, según lo establecido por el Reglamento de Tránsito, basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, lo que generaría un costo adicional de al menos 800 pesos, con un cargo diario por cada día que permanezca en el depósito.

Es fundamental que tomes en cuenta las restricciones del programa, ya que las consecuencias pueden ser costosas y complicadas. Evita sorpresas y planifica tu día para cumplir con las normativas.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula no solo afecta a la CDMX, sino que también se extiende a varios municipios del Estado de México. Si vives o trabajas en alguno de estos municipios, asegúrate de conocer las restricciones y evitar contratiempos.