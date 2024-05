¡Ojo! Así puedes consultar si tu auto descansa con el Hoy No Circula este 7 de mayo

Hay algo que a todo conductor les “aterra” y son las multas de tránsito que están establecidas en las Leyes, en el programa Hoy No Circula (HNC), es importante respetar el calendario para evitar alguna sorpresa.

Para el próximo 7 de mayo hay carros que NO circulan, así que el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice a quiénes les toca.

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula y las nuevas sanciones de tránsito en 2024?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, en la Ciudad de México la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que, para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos; sin embargo, a estos montos se le debe sumar la infracción por tener que enviar el auto al corralón y los días que el vehículo permanezca en el depósito.

Otras multas de tránsito son:



Insultar o agredir a un oficial de tránsito: 3,257.10 pesos

Exceder el límite de velocidad: 2,171.40 pesos

Estacionarse en lugares prohibidos: 3,257.10 pesos

Invadir carril de Metrobús: 6,514.20 pesos

Conducir motocicleta sin casco: 2,171.40 pesos

Pasarse luz roja: 2,171.40 pesos

No usar el cinturón de seguridad: Entre 542.85 y 1,085.70 pesos

No tener un seguro de auto: Entre 2,171.40 y 4,342.80 pesos

Usar el celular al conducir: Entre 3,257.10 y 3,799.95 pesos

Invadir el paso peatonal: Entre 1,085.70 y 8,685.60 pesos.

¿Qué coches no circulan el martes 7 de mayo de 2024?

Para este martes 7 de mayo las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante mayo

El programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las restricciones a cada tipo de matricula son definidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para el mes de mayo, así quedó el calendario:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¿Habrá contingencia ambiental en la CDMX hoy martes 7 de mayo?

De momento, la CAMe considera que los niveles de la contaminación se mantienen estables, por lo que no se tiene previsto que se aplique el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes.

Esto quiere decir que los autos con holograma de verificación “0" y “00" podrán circular sin ningún tipo de restricción a lo largo del martes. Mantente informado en Fuerza Informativa Azteca (FIA) por si se implementa algún tipo de restricción en el día.